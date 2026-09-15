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Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700)

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Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 1
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 2
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 3
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 4
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 5
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 6
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 7
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 8
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 9
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 10
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 11
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 12
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 13
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 14
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 15
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 16
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Материал рукояти
пластик
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 1
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 2
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 3
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 4
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 5
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 6
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 7
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 8
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 9
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 10
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 11
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 12
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 13
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 14
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 15
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 16
  • Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-15%
1 890 руб.  2 217 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648953
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700)
1 890 руб. -15%
2 217 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х24х5
Вес, кг.
1

Описание товара Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700)

Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20700 пистолетного типа, с пластиковым корпусом, с шириной зажима 150 мм, с пошаговым механизмом, используется для зажимания заготовок при выполнении столярных или монтажных работ. Удобна для фиксации деревянных деталей, т. к. пластиковые накладки на губках не повреждают их поверхность при сжатии. Подвижная губка пошагово перемещается по рейке, постепенно зажимая обрабатываемый предмет. Курковый фиксатор удерживает ее в заданном положении. Инструмент рекомендован для профессионального использования.



Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков

Отзывы о товаре Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700)




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Характеристики
Бренд
GROSS
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Комплектация
Струбцина - 1 шт
Материал рукояти
пластик
Глубина зажима
90
Страна производитель
Китай
Описание
Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20700 пистолетного типа, с пластиковым корпусом, с шириной зажима 150 мм, с пошаговым механизмом, используется для зажимания заготовок при выполнении столярных или монтажных работ. Удобна для фиксации деревянных деталей, т. к. пластиковые накладки на губках не повреждают их поверхность при сжатии. Подвижная губка пошагово перемещается по рейке, постепенно зажимая обрабатываемый предмет. Курковый фиксатор удерживает ее в заданном положении. Инструмент рекомендован для профессионального использования.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина реечная,быстрозажимная,пистолетного типа,пошаг.механизм,пластиковый корпус,150мм Gross (20700) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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