Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 742461
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 110 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь, пластик
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
65
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х22х4
Вес, кг.
1.3
Описание товара Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45
Ручная пистолетная струбцина KRAFTOOL EcoKraft 32226-45 представляет собой профессиональный инструмент для надежной фиксации деталей при проведении монтажных, демонтажных, столярных, слесарных работ. Изделие выполнено из высокопрочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь, пластик
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
65
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Ручная пистолетная струбцина KRAFTOOL EcoKraft 32226-45 представляет собой профессиональный инструмент для надежной фиксации деталей при проведении монтажных, демонтажных, столярных, слесарных работ. Изделие выполнено из высокопрочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45 – стоимость товара 2110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45