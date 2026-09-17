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Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45

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Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45 - фото 1
Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип инструмента
Струбцина
Класс товара
профессиональный
Тип зажима
рычажный
  • Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45 - фото 1
  • Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742461
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45
2 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь, пластик
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
65
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
67х22х4
Вес, кг.
1.3

Описание товара Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45

Ручная пистолетная струбцина KRAFTOOL EcoKraft 32226-45 представляет собой профессиональный инструмент для надежной фиксации деталей при проведении монтажных, демонтажных, столярных, слесарных работ. Изделие выполнено из высокопрочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы.



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Отзывы о товаре Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
Струбцина
Вид струбцины
F-образная
Класс товара
профессиональный
Материал основания
сталь, пластик
Тип зажима
рычажный
Глубина зажима
65
Длина, мм
0
Страна производитель
Китай
Описание
Ручная пистолетная струбцина KRAFTOOL EcoKraft 32226-45 представляет собой профессиональный инструмент для надежной фиксации деталей при проведении монтажных, демонтажных, столярных, слесарных работ. Изделие выполнено из высокопрочных материалов, что обеспечивает длительный срок службы.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Струбцина ?EcoKraft? ручная пистолетная Kraftool ?EcoKraft? 32226-45, 650 мм, пластиковый корпус, 45 – стоимость товара 2110 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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