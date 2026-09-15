Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 4"/100 мм Gross
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 140 руб.
В наличии
Код товара: 648943
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 140 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х13х4
Вес, г.
700
Описание товара Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 4"/100 мм Gross
Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20717, с металлическим корпусом, с рычажным храповым механизмом, служит для фиксирования деталей и конструкций толщиной до 4 дюймов / 100 мм. Губки подводят вплотную к детали, а храповый механизм с рычагом позволяет произвести окончательную фиксацию, максимально используя мускульную силу. Стопорный механизм VIBRAFIX способен удерживать предметы с усилием 1200 Н. Струбцина используется для выполнения профессиональных столярных и слесарных работ.
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Бренд
Тип товара
Струбцина
Тип инструмента
Струбцина
Материал рукояти
пластик
Страна производитель
Китай
Реечная быстрозажимная струбцина Gross 20717, с металлическим корпусом, с рычажным храповым механизмом, служит для фиксирования деталей и конструкций толщиной до 4 дюймов / 100 мм. Губки подводят вплотную к детали, а храповый механизм с рычагом позволяет произвести окончательную фиксацию, максимально используя мускульную силу. Стопорный механизм VIBRAFIX способен удерживать предметы с усилием 1200 Н. Струбцина используется для выполнения профессиональных столярных и слесарных работ.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Струбцина реечная быстрозажимная,металлический корпус,рычажный храповый механизм, 4"/100 мм Gross - данный товар вы можете купить по цене 2140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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