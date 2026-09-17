Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-12, 125 / 2 мм
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Характеристики
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
профессиональный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 090 руб.
В наличии
Код товара: 742557
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 090 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
профессиональный
Материал основания
CR-MO (хромомолибденванадиевая сталь)
Диаметр наконечника кернера, мм
2
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х7х2
Вес, г.
103
Описание товара Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-12, 125 / 2 мм
Высокоточный автоматический кернер KRAFTOOL 21425-12 предназначен для разметки металлических и неметаллических материалов. Инновационная автоматическая конструкция обеспечивает простую и точную разметку. Износостойкий сменный наконечник из хромомолибденовой стали, закаленный до твердости 59 HRC, гарантирует длительный срок службы инструмента. Специальная конструкция и высокоточная обработка движущихся деталей обеспечивает высокую надежность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Кернер
Класс товара
профессиональный
Материал основания
CR-MO (хромомолибденванадиевая сталь)
Диаметр наконечника кернера, мм
2
Длина, мм
125
Страна производитель
Китай
Высокоточный автоматический кернер KRAFTOOL 21425-12 предназначен для разметки металлических и неметаллических материалов. Инновационная автоматическая конструкция обеспечивает простую и точную разметку. Износостойкий сменный наконечник из хромомолибденовой стали, закаленный до твердости 59 HRC, гарантирует длительный срок службы инструмента. Специальная конструкция и высокоточная обработка движущихся деталей обеспечивает высокую надежность.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-12, 125 / 2 мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2090 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Высокоточный автоматический кернер со сменными наконечниками Kraftool 21425-12, 125 / 2 мм