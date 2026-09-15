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Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех

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Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех - фото 1
Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех - фото 2
Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
  • Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех - фото 1
  • Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех - фото 2
  • Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
2 120 руб.  2 844 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 577412
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех
2 120 руб. -25%
2 844 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
70х16х9
Вес, кг.
1

Описание товара Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех

Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех



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Отзывы о товаре Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех




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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Кувалда
Страна производитель
Россия
Описание
Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кувалда, 8кг, кованая головка, деревянная рукоятка 750мм 10969 Сибртех - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2120 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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