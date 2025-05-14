Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 420 руб.
В наличии
Код товара: 640609
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1 420 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х11х3
Вес, г.
362
Описание товара Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42)
Труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам предназначен для разрезания различного типа пластиковых и металлопластиковых труб при монтаже водопроводных и отопительных систем. Особый храповый механизм обеспечивает легкий, прямой и точный рез одной рукой с приложением минимального усилия. Специализированное лезвие изготовлено из высококачественной японской стали SK5. Лезвие закалено до твёрдости 57 HRC, поэтому дольше сохраняет остроту и выдерживает нагрузки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип товара
Столярно-слесарный инструмент
Тип инструмента
Труборез
Материал рукояти
металл
Страна производитель
Китай
Труборез по металлопластиковым и пластиковым трубам предназначен для разрезания различного типа пластиковых и металлопластиковых труб при монтаже водопроводных и отопительных систем. Особый храповый механизм обеспечивает легкий, прямой и точный рез одной рукой с приложением минимального усилия. Специализированное лезвие изготовлено из высококачественной японской стали SK5. Лезвие закалено до твёрдости 57 HRC, поэтому дольше сохраняет остроту и выдерживает нагрузки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, качественный, в руке лежит хорошо, чувчтвуется вес. В работе очень хорош, срез получается ровный, главное не спешить. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Взял на пробу. Остался доволен. Режут легко. Практически ровно. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Ножницы просто сказка, качество на пять. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
классный производитель качественно инструмента. спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочие ножницы. Рез ровный.
Достоинства:
Комментарий:
этот бренд всегда на высоте.если оригенал
Достоинства:
Комментарий:
корпус металлический,механизм надежный, надеюсь хватит надолго
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая. товар целый упаковка тоже. выглядит качественно в работе ещё не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
режут неплохо.минус раздвигать вручную.
Достоинства:
Комментарий:
отличные ножницы.дороговато-но, того стоят.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие берите .не первый год такими режу
Достоинства:
Комментарий:
всё таки несмотря на достаточно толстое лезвие режет несколько кривовато, но лучше имеющихся.
Достоинства:
Комментарий:
Пока в работе не пробовали, но на вид добротные
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороши! В работе не проверял! Попробую дополню отзыв!
Достоинства:
Комментарий:
Классные ножницы, режут легко и главное ровно! Заряжать лезвие надо в ручную, не автоматически, но для меня это не критично, 25 трубу в мет оболочке как масло, лезвие крепкое. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественные, посмотрим как будут в действии
Достоинства:
Комментарий:
режит ровно ,но хотелось чтоб автоматически раскрывались ,а так все отлично . Может из за этого и режит ровно ,потому что люфтанет
Достоинства:
Комментарий:
Есть небольшой люфт лезвия, но режут нормально и почти ровно. Потестил на 20 и 32 трубе, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
пока работают, посмотрим как долго выдержит лезвие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар!Ножницы легко справляются с полипропиленовыми трубами 32 и 40 диаметров.Лезвие ножа крепкое,добротное!
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро. Режут отлично. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Выглядят качественно, главное режет ровнее, чем из комплекта с паяльником
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ножницы. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошие ножницы,даль видно будет в работе
Достоинства:
Комментарий:
отправили быстро, доставка тоже быстро ,всё согласно описанию, режет ровно
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший такими пользуюсь почти 10 лет, работаю сантехником пыль вода грязь а они всё режут. сравнил со старыми отличий нет режут ровно советую продавца и крафтул
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ножницы, рекомендую, режут ровно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный труборез.Режет ПП трубы, как по маслу и ровно.Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Трубы полипропилена режут. Сами по себе тугие. И чем больше диаметр трубы, тем больше усилий прикладываешь при резке. Как обычные.
Достоинства:
Комментарий:
первый раз- был с дефектом на режущей кромке! второй раз всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд все ок(кроме цены:)). Посмотрим, как в деле будут.
Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42) - этот товар вы можете купить по цене 1420 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Труборез высокоточный KRAFTOOL EXPERT до 42 мм, по металлопластиковым и пластиковым трубам (23381-42)
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший, качественный, в руке лежит хорошо, чувчтвуется вес. В работе очень хорош, срез получается ровный, главное не спешить. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
Взял на пробу. Остался доволен. Режут легко. Практически ровно. Советую.
Достоинства:
Комментарий:
Ножницы просто сказка, качество на пять. Рекомендую к покупке.
Достоинства:
Комментарий:
классный производитель качественно инструмента. спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочие ножницы. Рез ровный.
Достоинства:
Комментарий:
этот бренд всегда на высоте.если оригенал
Достоинства:
Комментарий:
корпус металлический,механизм надежный, надеюсь хватит надолго
Достоинства:
Комментарий:
Первое впечатление хорошее.
Достоинства:
Комментарий:
доставка быстрая. товар целый упаковка тоже. выглядит качественно в работе ещё не пробовал.
Достоинства:
Комментарий:
режут неплохо.минус раздвигать вручную.
Достоинства:
Комментарий:
отличные ножницы.дороговато-но, того стоят.
Достоинства:
Комментарий:
хорошие берите .не первый год такими режу
Достоинства:
Комментарий:
всё таки несмотря на достаточно толстое лезвие режет несколько кривовато, но лучше имеющихся.
Достоинства:
Комментарий:
Пока в работе не пробовали, но на вид добротные
Достоинства:
Комментарий:
На вид хороши! В работе не проверял! Попробую дополню отзыв!
Достоинства:
Комментарий:
Классные ножницы, режут легко и главное ровно! Заряжать лезвие надо в ручную, не автоматически, но для меня это не критично, 25 трубу в мет оболочке как масло, лезвие крепкое. Продавца рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
На вид качественные, посмотрим как будут в действии
Достоинства:
Комментарий:
режит ровно ,но хотелось чтоб автоматически раскрывались ,а так все отлично . Может из за этого и режит ровно ,потому что люфтанет
Достоинства:
Комментарий:
Есть небольшой люфт лезвия, но режут нормально и почти ровно. Потестил на 20 и 32 трубе, все хорошо
Достоинства:
Комментарий:
пока работают, посмотрим как долго выдержит лезвие
Достоинства:
Комментарий:
Отличный товар!Ножницы легко справляются с полипропиленовыми трубами 32 и 40 диаметров.Лезвие ножа крепкое,добротное!
Достоинства:
Комментарий:
Пришли быстро. Режут отлично. Рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Выглядят качественно, главное режет ровнее, чем из комплекта с паяльником
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ножницы. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
на вид хорошие ножницы,даль видно будет в работе
Достоинства:
Комментарий:
отправили быстро, доставка тоже быстро ,всё согласно описанию, режет ровно
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший такими пользуюсь почти 10 лет, работаю сантехником пыль вода грязь а они всё режут. сравнил со старыми отличий нет режут ровно советую продавца и крафтул
Достоинства:
Комментарий:
Отличные ножницы, рекомендую, режут ровно.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный труборез.Режет ПП трубы, как по маслу и ровно.Рекомендую к приобретению.
Достоинства:
Комментарий:
Трубы полипропилена режут. Сами по себе тугие. И чем больше диаметр трубы, тем больше усилий прикладываешь при резке. Как обычные.
Достоинства:
Комментарий:
первый раз- был с дефектом на режущей кромке! второй раз всё отлично!
Достоинства:
Комментарий:
На первый взгляд все ок(кроме цены:)). Посмотрим, как в деле будут.