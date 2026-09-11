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Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм

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Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 1
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 2
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 3
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 4
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 5
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 6
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 7
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ключ
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
сталь
  • Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 1
  • Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 2
  • Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 3
  • Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 4
  • Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 5
  • Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 6
  • Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 7
  • Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568478
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Ключ
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х8х6
Вес, г.
850

Описание товара Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм

Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм используется в автомастерских для закручивания резьбовых соединения с нужным крутящим моментом.



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Отзывы о товаре Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Ключ
Тип инструмента
Ключ
Материал рукояти
сталь
Страна производитель
Китай
Описание
Ключ динамометрический DEKO DKTW01 1/4, 5-25 Нм используется в автомастерских для закручивания резьбовых соединения с нужным крутящим моментом.


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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