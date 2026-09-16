Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173-H6)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип инструмента
Заклепочник
Материал рукояти
пластик
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб.
В наличии
Код товара: 721911
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 170 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
кейс, ключ, набор заклёпок
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х18х6
Вес, кг.
1.05
Описание товара Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173-H6)
Заклепочник Kraftool X-5F поможет быстро и аккуратно скрепить между собой листовые материалы. С его помощью вы облегчите работу по ремонту и сборке, улучшите качество результата. Рабочая головка из прочного стального сплава не боится высоких нагрузок, радуя долгим сроком службы. Рукоятки дополнены хомутом для фиксации при хранении. Инструмент Kraftool X-5F подходит для работы с вытяжными заклепками с размерами от 2.4 мм до 4.8 мм. Вы можете использовать оснастку из алюминия, простой и нержавеющей стали. Особый механизм не потребует больших усилий, а удобные ручки не выскользнут из ладони даже при неудобном хвате. Заклепочник поставляется в кейсе вместе с набором насадок и ключом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
Тип инструмента
Заклепочник
Комплектация
кейс, ключ, набор заклёпок
Материал инструмента
сталь
Материал рукояти
пластик
Обрезиненная ручка
да
Тип заклепок
Вытяжные
Материал заклепок
алюминий, сталь, нержавеющая сталь
Страна производитель
Китай
Заклепочник Kraftool X-5F поможет быстро и аккуратно скрепить между собой листовые материалы. С его помощью вы облегчите работу по ремонту и сборке, улучшите качество результата. Рабочая головка из прочного стального сплава не боится высоких нагрузок, радуя долгим сроком службы. Рукоятки дополнены хомутом для фиксации при хранении. Инструмент Kraftool X-5F подходит для работы с вытяжными заклепками с размерами от 2.4 мм до 4.8 мм. Вы можете использовать оснастку из алюминия, простой и нержавеющей стали. Особый механизм не потребует больших усилий, а удобные ручки не выскользнут из ладони даже при неудобном хвате. Заклепочник поставляется в кейсе вместе с набором насадок и ключом.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков
Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173-H6) – стоимость товара 2170 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Заклепочник литой в кейсе KRAFTOOL X-5F, 2.4 - 4.8 мм, 260 мм, удержание заклепки, (31173-H6)