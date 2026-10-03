Картридж струйный Cactus CS-EPT04A340 T04A3 пурпурный (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Ресурс (страниц)
8000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 590 руб.
В наличии
Код товара: 648635
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Доставка в Санкт-Петербурге
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2 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
230
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04A340 T04A3 пурпурный (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Струйный картридж Cactus T04A3 CS-EPT04A340 предназначен специально для обслуживания струйных принтеров Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF. В нем применяются чернила пурпурного цвета. Они четко отображаются на бумажном носителе и формируют реалистичные красочные отпечатки при создании разной продукции в профессиональной сфере. Расходный материал обладает емкостью 85 мл и прост в установке. Картридж Cactus T04A3 гарантирует бесперебойную и производительную работу принтера на протяжении срока службы.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Epson
Ресурс (страниц)
8000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Струйный картридж Cactus T04A3 CS-EPT04A340 предназначен специально для обслуживания струйных принтеров Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF. В нем применяются чернила пурпурного цвета. Они четко отображаются на бумажном носителе и формируют реалистичные красочные отпечатки при создании разной продукции в профессиональной сфере. Расходный материал обладает емкостью 85 мл и прост в установке. Картридж Cactus T04A3 гарантирует бесперебойную и производительную работу принтера на протяжении срока службы.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT04A340 T04A3 пурпурный (85мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2590 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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