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Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF

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Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 990 руб. 
Начислим 64 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648627
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF
3 990 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
30х16х3
Вес, г.
440

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF

Струйный картридж Cactus CS-EPT973400 T9734 – совместимый расходный материал, не уступающий по качеству оригинальному картриджу. Он предназначен для использования в составе принтеров Epson серии WorkForce Pro, в которых применяется струйная технология. Данный картридж создан с применением стойких красящих частиц желтого цвета, поэтому гарантирует получение реалистичных изображений на различных видах носителей и стабильную печать. Увеличенный объем чернил 330 мл обеспечивает продолжительный ресурс эксплуатации Cactus CS-EPT973400.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT973400 T9734 – совместимый расходный материал, не уступающий по качеству оригинальному картриджу. Он предназначен для использования в составе принтеров Epson серии WorkForce Pro, в которых применяется струйная технология. Данный картридж создан с применением стойких красящих частиц желтого цвета, поэтому гарантирует получение реалистичных изображений на различных видах носителей и стабильную печать. Увеличенный объем чернил 330 мл обеспечивает продолжительный ресурс эксплуатации Cactus CS-EPT973400.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT973400 T9734 желтый (330мл) для Epson WorkForce WF-C869RD3TWFC/WF-C869RDTWF - стоимость товара 3990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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