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Картридж струйный Canon PFI-120 Y 2888C001 желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Canon PFI-120 Y 2888C001 желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205

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Картридж струйный Canon PFI-120 Y 2888C001 желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 217585
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х3
Вес, г.
170

Описание товара Картридж струйный Canon PFI-120 Y 2888C001 желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205

Картридж струйный Canon PFI-120 Y 2888C001 желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205

Отзывы о товаре Картридж струйный Canon PFI-120 Y 2888C001 желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный Canon PFI-120 Y 2888C001 желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Canon PFI-120 Y 2888C001 желтый (130мл) для Canon imagePROGRAF TM-200/205 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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