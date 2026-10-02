Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 560 руб.
В наличии
Код товара: 393788
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 560 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
53
Описание товара Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный
Оригинальный трехцветный картридж HP 653 (3YM74AE) разработан для домашних и офисных струйных МФУ серии HP Ink Advantage. Он обеспечивает стабильное качество печати повседневных документов, цветной графики и фотографий со стойкими к выцветанию цветами.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Ресурс (страниц)
200
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Оригинальный трехцветный картридж HP 653 (3YM74AE) разработан для домашних и офисных струйных МФУ серии HP Ink Advantage. Он обеспечивает стабильное качество печати повседневных документов, цветной графики и фотографий со стойкими к выцветанию цветами.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Картридж струйный HP 653 (3YM74AE) трехцветный - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1560 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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