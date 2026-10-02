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Набор для печати Canon RP-108 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Набор для печати Canon RP-108

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Набор для печати Canon RP-108
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор для печати
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 670 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 157731
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Набор для печати Canon RP-108
2 670 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Набор для печати
Поддерживаемые модели принтеров
CP-1200, CP-1300, CP-820, CP-910, Canon CP-1000
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х8
Вес, г.
900

Описание товара Набор для печати Canon RP-108

Для печати на фотопринтере SELPHY. Фотобумага 108 листов, размером 100х148 мм (4х6) + 2 картриджа. Совместима с моделями SELPHY CP820, CP910, CP1000, CP1200 и CP1300. Бумага предназначена только для принтеров SELPHY.

Отзывы о товаре Набор для печати Canon RP-108




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Набор для печати
Поддерживаемые модели принтеров
CP-1200, CP-1300, CP-820, CP-910, Canon CP-1000
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Для печати на фотопринтере SELPHY. Фотобумага 108 листов, размером 100х148 мм (4х6) + 2 картриджа. Совместима с моделями SELPHY CP820, CP910, CP1000, CP1200 и CP1300. Бумага предназначена только для принтеров SELPHY.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор для печати Canon RP-108 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2670 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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