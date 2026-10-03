Картридж струйный Cactus CS-EPT6032 T6032 голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%3 090 руб. 3 740 руб.
В наличии
Код товара: 648502
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 090 руб. -17%
3 740 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
380
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT6032 T6032 голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
Струйный картридж Cactus CS-EPT6032 T6032 ? незаменимый компонент для струйных плоттеров Epson.Картридж слаженно работает со всеми компонентами печатающей системы, не дает сбоев. Готовые отпечатки устойчивы к свету и воде, что позволяет использовать картридж для печати рекламных материалов, вывесок, уличных объявлений. Чернила не впитываются в поверхность бумаги и могут применяться для двусторонней печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
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Струйный картридж Cactus CS-EPT6032 T6032 ? незаменимый компонент для струйных плоттеров Epson.Картридж слаженно работает со всеми компонентами печатающей системы, не дает сбоев. Готовые отпечатки устойчивы к свету и воде, что позволяет использовать картридж для печати рекламных материалов, вывесок, уличных объявлений. Чернила не впитываются в поверхность бумаги и могут применяться для двусторонней печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT6032 T6032 голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - этот товар вы можете купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT6032 T6032 голуб.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880