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Картридж струйный Cactus CS-EPT6033 T6033 пурп.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-EPT6033 T6033 пурп.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

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Картридж струйный Cactus CS-EPT6033 T6033 пурп.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 090 руб.  3 710 руб. 
Начислим 309 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 648503
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж струйный Cactus CS-EPT6033 T6033 пурп.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880
3 090 руб. -17%
3 710 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
19х12х3
Вес, г.
380

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT6033 T6033 пурп.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880

Струйный картридж Cactus CS-EPT6033 T6033 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-EPT6033 T6033 пурп.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Струйный картридж Cactus CS-EPT6033 T6033 предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Ресурс полностью соответствует оригинальному. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-EPT6033 T6033 пурп.пигм. (220мл) для Epson Stylus PRO 7880/9880 - по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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