Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 800 руб.
В наличии
Код товара: 648543
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 800 руб.
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
200
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Струйный картридж Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
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Струйный картридж Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой предоставит Вам чёткие и насыщенные напечатанные документы. В картриджах используются только качественные материалы, которые не навредят вашему печатному устройству. Картриджи Cactus – оптимальное решение для Вас и для вашего оборудования.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT04B240 T04B2 голубой (54мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 - этот товар вы можете купить по цене 2800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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