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Картридж струйный G&G GA-001C голубой (42мл) для G&G GG-HH1001 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный G&G GA-001C голубой (42мл) для G&G GG-HH1001

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Картридж струйный G&amp;G GA-001C голубой (42мл) для G&amp;G GG-HH1001 - фото 1
Картридж струйный G&amp;G GA-001C голубой (42мл) для G&amp;G GG-HH1001 - фото 2
Картридж струйный G&amp;G GA-001C голубой (42мл) для G&amp;G GG-HH1001 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
  • Картридж струйный G&amp;G GA-001C голубой (42мл) для G&amp;G GG-HH1001 - фото 1
  • Картридж струйный G&amp;G GA-001C голубой (42мл) для G&amp;G GG-HH1001 - фото 2
  • Картридж струйный G&amp;G GA-001C голубой (42мл) для G&amp;G GG-HH1001 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-45%
3 190 руб.  5 780 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 489194
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Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
146

Описание товара Картридж струйный G&G GA-001C голубой (42мл) для G&G GG-HH1001

G&amp;amp;G – это торговая марка компании Ninestar, всемирно известного производителя и мирового лидера в производстве расходных материалов. Группа компаний “Ninestar Group” является одним из ведущих производителей печатных расходных материалов. Компания основана в 2000 году. Главный офис Ninestar находится в городском округе Жухай (Zhuhai), провинция Гуандун (Guandong), Китай. Ninestar – компания, разработавшая первый совместимый чип для картриджа в мире, и этот успех положил начало революции на рынке совместимых расходных материалов.

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GA-001C голубой (42мл) для G&G GG-HH1001




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
G&amp;amp;G – это торговая марка компании Ninestar, всемирно известного производителя и мирового лидера в производстве расходных материалов. Группа компаний “Ninestar Group” является одним из ведущих производителей печатных расходных материалов. Компания основана в 2000 году. Главный офис Ninestar находится в городском округе Жухай (Zhuhai), провинция Гуандун (Guandong), Китай. Ninestar – компания, разработавшая первый совместимый чип для картриджа в мире, и этот успех положил начало революции на рынке совместимых расходных материалов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G GA-001C голубой (42мл) для G&G GG-HH1001 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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