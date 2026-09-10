Top.Mail.Ru
Картридж CANON PGI-72 C голубой купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж CANON PGI-72 C голубой

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж CANON PGI-72 C голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 332108
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х3
Вес, г.
50

Описание товара Картридж CANON PGI-72 C голубой

Струйный картридж Саnon PGI-72C – это оригинальный высокопроизводительный расходный материал с голубыми чернилами, созданный специально для использования с принтером PIXMA PRO-10 Cyan. Устройство позволяет достичь высокого качества печати и гарантирует долговечность. Данная модель отличается высокой детализацией и исключительной резкостью оттисков. Картридж прекрасно подходит для профессиональной печати фотографических документов и изображений. Саnon PGI-72C позволит Вам сэкономить значительное количество финансовых средств, так как устройство использует фирменную технологию индивидуальной системы чернил, позволяющую в разы сократить потребление краски и дающую возможность увеличить эффективность фотопечати.

Отзывы о товаре Картридж CANON PGI-72 C голубой




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Саnon PGI-72C – это оригинальный высокопроизводительный расходный материал с голубыми чернилами, созданный специально для использования с принтером PIXMA PRO-10 Cyan. Устройство позволяет достичь высокого качества печати и гарантирует долговечность. Данная модель отличается высокой детализацией и исключительной резкостью оттисков. Картридж прекрасно подходит для профессиональной печати фотографических документов и изображений. Саnon PGI-72C позволит Вам сэкономить значительное количество финансовых средств, так как устройство использует фирменную технологию индивидуальной системы чернил, позволяющую в разы сократить потребление краски и дающую возможность увеличить эффективность фотопечати.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж CANON PGI-72 C голубой - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...