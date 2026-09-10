Картридж CANON PGI-72 C голубой

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 340 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 332108
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Струйный картридж Саnon PGI-72C – это оригинальный высокопроизводительный расходный материал с голубыми чернилами, созданный специально для использования с принтером PIXMA PRO-10 Cyan. Устройство позволяет достичь высокого качества печати и гарантирует долговечность. Данная модель отличается высокой детализацией и исключительной резкостью оттисков. Картридж прекрасно подходит для профессиональной печати фотографических документов и изображений. Саnon PGI-72C позволит Вам сэкономить значительное количество финансовых средств, так как устройство использует фирменную технологию индивидуальной системы чернил, позволяющую в разы сократить потребление краски и дающую возможность увеличить эффективность фотопечати.
Струйный картридж Саnon PGI-72C – это оригинальный высокопроизводительный расходный материал с голубыми чернилами, созданный специально для использования с принтером PIXMA PRO-10 Cyan. Устройство позволяет достичь высокого качества печати и гарантирует долговечность. Данная модель отличается высокой детализацией и исключительной резкостью оттисков. Картридж прекрасно подходит для профессиональной печати фотографических документов и изображений. Саnon PGI-72C позволит Вам сэкономить значительное количество финансовых средств, так как устройство использует фирменную технологию индивидуальной системы чернил, позволяющую в разы сократить потребление краски и дающую возможность увеличить эффективность фотопечати.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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