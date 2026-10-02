Картридж струйный Cactus CS-EPT04A140 T04A1 черный (230мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 648633
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х6
Вес, г.
440
Описание товара Картридж струйный Cactus CS-EPT04A140 T04A1 черный (230мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690
Струйный картридж Cactus T04A1 CS-EPT04A140 – совместимый расходный материал, обеспечивающий высокую четкость печати различных документов и цветных иллюстраций. Он предназначен для совместного использования со струйными принтерами Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF. Красящее вещество черного цвета отчетливо отображается на бумажном носителе без искажений и формирует реалистичный отпечаток. Картридж Cactus T04A1 поставляется во флаконе увеличенного объема 230 мл и гарантирует простой процесс установки.
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Струйный картридж Cactus T04A1 CS-EPT04A140 – совместимый расходный материал, обеспечивающий высокую четкость печати различных документов и цветных иллюстраций. Он предназначен для совместного использования со струйными принтерами Epson WorkForce Pro WF-C8190DW/WF-C8690DWF. Красящее вещество черного цвета отчетливо отображается на бумажном носителе без искажений и формирует реалистичный отпечаток. Картридж Cactus T04A1 поставляется во флаконе увеличенного объема 230 мл и гарантирует простой процесс установки.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для hp deskjet 2710, для canon pixma mp210, для hp deskjet 2720
Картридж струйный Cactus CS-EPT04A140 T04A1 черный (230мл) для Epson WorkForce Pro WF-C8190, WF-C8690 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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