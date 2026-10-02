Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 330 руб.
В наличии
Код товара: 168389
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2 330 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
цветной
Страна производитель
Япония
Размеры в упаковке, см
10х8х8
Вес, г.
100
Описание товара Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной
Canon CL-441XL (5220B001) — оригинальный трехцветный картридж повышенной емкости, созданный для струйных многофункциональных устройств и принтеров серии Canon PIXMA. В одном корпусе объединены водорастворимые чернила трех базовых цветов (голубого, пурпурного и желтого), а также интегрированная печатная головка. Модель XL оптимальна для пользователей с регулярными объемами печати, обеспечивая низкую себестоимость одного отпечатка при сохранении фирменного качества Canon.
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для Canon
Ресурс (страниц)
400
Цвет
цветной
Страна производитель
Япония
Canon CL-441XL (5220B001) — оригинальный трехцветный картридж повышенной емкости, созданный для струйных многофункциональных устройств и принтеров серии Canon PIXMA. В одном корпусе объединены водорастворимые чернила трех базовых цветов (голубого, пурпурного и желтого), а также интегрированная печатная головка. Модель XL оптимальна для пользователей с регулярными объемами печати, обеспечивая низкую себестоимость одного отпечатка при сохранении фирменного качества Canon.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Теги товара: для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Картридж Canon CL-441XL (5220B001) для Canon MG2140/3140, цветной - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2330 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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