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Картридж струйный HP 912 3YL83AE желтый (825стр.) для HP DJ IA купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный HP 912 3YL83AE желтый (825стр.) для HP DJ IA

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Картридж струйный HP 912 3YL83AE желтый (825стр.) для HP DJ IA
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258911
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Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х2
Вес, г.
43

Описание товара Картридж струйный HP 912 3YL83AE желтый (825стр.) для HP DJ IA

Картридж струйный HP 912 3YL83AE желтый (825стр.) для HP DJ IA

Отзывы о товаре Картридж струйный HP 912 3YL83AE желтый (825стр.) для HP DJ IA




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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для HP
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный HP 912 3YL83AE желтый (825стр.) для HP DJ IA
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный HP 912 3YL83AE желтый (825стр.) для HP DJ IA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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