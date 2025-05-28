Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393782
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320, 2710, 2720, 4120
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х6х4
Вес, г.
50
Описание товара Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный
Картридж струйный HP 305XL является оригинальным расходным материалом для установки в принтеры DJ 2320, 2710, 2720 и 4120, поэтому вы можете быть уверенными в стабильной работе оборудования и высоком качестве печати. В данной модели картриджа применяются черные чернила, которые быстро переносятся на печатный носитель и создают стойкий отпечаток. Дополнение XL в наименовании отмечает повышенную емкость и соответственно более длительный ресурс. Картридж HP 305XL разработан для достижения профессионального качества печати различных документов.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320, 2710, 2720, 4120
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Картридж струйный HP 305XL является оригинальным расходным материалом для установки в принтеры DJ 2320, 2710, 2720 и 4120, поэтому вы можете быть уверенными в стабильной работе оборудования и высоком качестве печати. В данной модели картриджа применяются черные чернила, которые быстро переносятся на печатный носитель и создают стойкий отпечаток. Дополнение XL в наименовании отмечает повышенную емкость и соответственно более длительный ресурс. Картридж HP 305XL разработан для достижения профессионального качества печати различных документов.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Достоинства:
Комментарий:
картриджи подошли,но лишь одно омрачило- черно- белый был пустой !!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
подошли печатают,продавца советую,катриджи пришли быстро,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный!!!! ещё заказала и дальше буду заказывать!!! Благодарю!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо печатают, надолго хватает
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо пришли в коробках всё работает рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный. пришёл целый, установил всё работает чётко.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо, но принтер не признал
Достоинства:
Комментарий:
Все ок, на DeskJet 2320 встали без проблем, принтер и программа картриджи приняли.
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно, Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работают отлично. подошли к 2710.
Достоинства:
Комментарий:
всё замечательно, продавец при возникновении трудностей, помог шикарно
Достоинства:
Комментарий:
выглядят на 5, пока не ставил
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи пришли хорошо упакованы. Установили на принтер HP, все подошло, хорошо печатает. Спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
очень выгодная покупка,подошли ,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Чёрный быстро закончился, хотя печатала мало.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее качество товара
Достоинства:
Комментарий:
подошел к принтеру - уже хорошо. Быстро кончается, но он не виноват.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная упаковка, все подошло. Позже дополнительные отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Цвета не очень, чтобы очень, но работают безупречно. Принтер определил их как оригинальные, но ранее установленные.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
катриджи подошли,все хорошо печатает,спасибо продавцу,всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные чернила для принтера.
Достоинства:
Комментарий:
катриджи подошли идеально.спасибо продавцу,рекомендую всем,довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Пришло во время
Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж струйный HP 305XL (3YM62AE) черный
Достоинства:
Комментарий:
картриджи подошли,но лишь одно омрачило- черно- белый был пустой !!!!!!!
Достоинства:
Комментарий:
подошли печатают,продавца советую,катриджи пришли быстро,спасибо
Достоинства:
Комментарий:
отличный!!!! ещё заказала и дальше буду заказывать!!! Благодарю!!!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо печатают, надолго хватает
Достоинства:
Комментарий:
Всё хорошо пришли в коробках всё работает рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный. пришёл целый, установил всё работает чётко.
Достоинства:
Комментарий:
упаковано хорошо, но принтер не признал
Достоинства:
Комментарий:
Все ок, на DeskJet 2320 встали без проблем, принтер и программа картриджи приняли.
Достоинства:
Комментарий:
Все замечательно, Продавца рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
работают отлично. подошли к 2710.
Достоинства:
Комментарий:
всё замечательно, продавец при возникновении трудностей, помог шикарно
Достоинства:
Комментарий:
выглядят на 5, пока не ставил
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи пришли хорошо упакованы. Установили на принтер HP, все подошло, хорошо печатает. Спасибо большое продавцу
Достоинства:
Комментарий:
очень выгодная покупка,подошли ,рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Чёрный быстро закончился, хотя печатала мало.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее качество товара
Достоинства:
Комментарий:
подошел к принтеру - уже хорошо. Быстро кончается, но он не виноват.
Достоинства:
Комментарий:
Качественная упаковка, все подошло. Позже дополнительные отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
Цвета не очень, чтобы очень, но работают безупречно. Принтер определил их как оригинальные, но ранее установленные.
Достоинства:
Комментарий:
соответствует описанию рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
катриджи подошли,все хорошо печатает,спасибо продавцу,всем советую
Достоинства:
Комментарий:
Нормальные чернила для принтера.
Достоинства:
Комментарий:
катриджи подошли идеально.спасибо продавцу,рекомендую всем,довольна покупкой
Достоинства:
Комментарий:
Хорошее качество. Пришло во время