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Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный

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Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный - фото 1
Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
  • Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный - фото 1
  • Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168465
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Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный, трехцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х9х6
Вес, г.
145

Описание товара Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный

Набор из двух картриджей для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 360 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
черный, трехцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Набор из двух картриджей для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 360 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon PG-445/CL-446 (8283B004) набор для Canon MG2440/MG2540, черный/трехцветный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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