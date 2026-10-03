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Картридж струйный G&G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный G&G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP

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Картридж струйный G&amp;G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 
Начислим 269 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645728
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж струйный G&G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP
2 690 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
231

Описание товара Картридж струйный G&G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP

Картридж струйный G&G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Описание
Картридж струйный G&G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G GG-F6T82AE пурпурный (110мл) для HP PageWide Pro 452dn/452dw/477dn/477dw MFP - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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