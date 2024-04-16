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Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)

8 Отзывы
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Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 168592
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)
1 540 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
133

Описание товара Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)

Оригинальный трехцветный картридж HP 650 (CZ102AE) — это компактный сменный элемент для струйных принтеров и МФУ серии HP DeskJet Ink Advantage. Он объединяет в одном корпусе три цвета (голубой, пурпурный, желтый) и встроенную печатную головку, что гарантирует восстановление идеального качества печати при каждой замене.

Отзывы о товаре Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)

Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальные картриджи. Покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2023
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
Пнчатает отлично, встал, как родной!
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2023
Петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо, что на этот раз прислали, то что я заказывал.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2022
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро заканчивается, как мне все время кажется))) а так - отличный товар.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2021
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришла краска быстро и в срок, как распечатвю, добавлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2021
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
давно пользуемся такими картриджами. все нравится
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычные картриджи, работает отлично, цвета хорошие
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2021
Алла Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала рассматривала аналоги, но увидев оригинал по привлекательной цене со скидкой купила не раздумывая.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный трехцветный картридж HP 650 (CZ102AE) — это компактный сменный элемент для струйных принтеров и МФУ серии HP DeskJet Ink Advantage. Он объединяет в одном корпусе три цвета (голубой, пурпурный, желтый) и встроенную печатную головку, что гарантирует восстановление идеального качества печати при каждой замене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
16.04.2024
Юлия К.

Достоинства:


Комментарий:
Оригинальные картриджи. Покупкой довольны
Источник: Яндекс Маркет
01.11.2023
Анна З.

Достоинства:


Комментарий:
Пнчатает отлично, встал, как родной!
Источник: Яндекс Маркет
10.06.2023
Петр Л.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошо, что на этот раз прислали, то что я заказывал.
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2022
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
Быстро заканчивается, как мне все время кажется))) а так - отличный товар.
Источник: Яндекс Маркет
13.10.2021
Екатерина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
пришла краска быстро и в срок, как распечатвю, добавлю отзыв
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2021
Юлия М.

Достоинства:


Комментарий:
давно пользуемся такими картриджами. все нравится
Источник: Яндекс Маркет
04.10.2021
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Обычные картриджи, работает отлично, цвета хорошие
Источник: Яндекс Маркет
31.05.2021
Алла Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Сначала рассматривала аналоги, но увидев оригинал по привлекательной цене со скидкой купила не раздумывая.


Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE) - стоимость товара 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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