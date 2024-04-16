Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
В наличии
Код товара: 168592
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 540 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
133
Описание товара Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)
Оригинальный трехцветный картридж HP 650 (CZ102AE) — это компактный сменный элемент для струйных принтеров и МФУ серии HP DeskJet Ink Advantage. Он объединяет в одном корпусе три цвета (голубой, пурпурный, желтый) и встроенную печатную головку, что гарантирует восстановление идеального качества печати при каждой замене.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, желтый, пурпурный
Страна производитель
Китай
Оригинальный трехцветный картридж HP 650 (CZ102AE) — это компактный сменный элемент для струйных принтеров и МФУ серии HP DeskJet Ink Advantage. Он объединяет в одном корпусе три цвета (голубой, пурпурный, желтый) и встроенную печатную головку, что гарантирует восстановление идеального качества печати при каждой замене.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальные картриджи. Покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Пнчатает отлично, встал, как родной!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо, что на этот раз прислали, то что я заказывал.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро заканчивается, как мне все время кажется))) а так - отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
пришла краска быстро и в срок, как распечатвю, добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
давно пользуемся такими картриджами. все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Обычные картриджи, работает отлично, цвета хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Сначала рассматривала аналоги, но увидев оригинал по привлекательной цене со скидкой купила не раздумывая.
Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE) - стоимость товара 1540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Картридж HP 650 трехцветный (CZ102AE)
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальные картриджи. Покупкой довольны
Достоинства:
Комментарий:
Пнчатает отлично, встал, как родной!
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо, что на этот раз прислали, то что я заказывал.
Достоинства:
Комментарий:
Быстро заканчивается, как мне все время кажется))) а так - отличный товар.
Достоинства:
Комментарий:
пришла краска быстро и в срок, как распечатвю, добавлю отзыв
Достоинства:
Комментарий:
давно пользуемся такими картриджами. все нравится
Достоинства:
Комментарий:
Обычные картриджи, работает отлично, цвета хорошие
Достоинства:
Комментарий:
Сначала рассматривала аналоги, но увидев оригинал по привлекательной цене со скидкой купила не раздумывая.