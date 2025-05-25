Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный
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Характеристики
Описание товара Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный
Струйный картридж HP 305 надежное решение для высококачественной печати документов и фотографий. Картридж HP 305 обеспечивает яркие и четкие оттиски благодаря использованию передовой технологии струйной печати. Он совместим с принтерами HP и прост в установке, что позволяет быстро заменить пустой картридж без необходимости вызова специалиста. Струйный картридж HP 305 имеет впечатляющую емкость, обеспечивая длительный период использования без необходимости частой замены. Благодаря своей надежности, он позволяет избежать перерывов в работе и повышает производительность офиса или домашнего использования. Картридж HP 305 также экономичен, так как минимизирует расход чернил и обеспечивает высокую степень заполнения печатных страниц. Выбирая струйный картридж HP 305, вы получаете надежное качество печати, удобство использования и экономию. Этот картридж является идеальным выбором для всех, кто стремится к профессиональным результатам и высокой эффективности печати.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
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Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошел. Печатает отлично. И черный и цветной боали. На сколько листов хватает не могу сказать, так как еще не закончились
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
печатает хорошо, принтер обнаружил
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж, печатает чëтко, ярко, подошëл как родной
Достоинства:
Комментарий:
в последний раз пришла почти пустая, а так всегда нормальная была
Достоинства:
Комментарий:
через некоторое время перестал работать
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, показывает полный, посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл к принтеру, тестовую печать сразу сам распечатал.
Достоинства:
Комментарий:
Чернила хорошие, распечатывается все ровно
Достоинства:
Комментарий:
картридж печатает вместе с принтером
Достоинства:
Комментарий:
подошёл к принтеру,пользуемся
Достоинства:
Комментарий:
надо смотреть внимательнее чтобы подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, брала сразу и цветной
Достоинства:
Комментарий:
Товар куплен 24.02.24 Хороший товар Хватает на долго Печатаю много ) Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
хороший катридж. к принтеру подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший, но к принтеру hp deskjet 2710 не подошёл, может быть проблема только у меня
Достоинства:
Комментарий:
Картридж пришел в срок. все цело , аккуратная доставка . Благодарю. Пропечатан 1 лист. Хорошая печать черного цвета. Нужен был только черный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Подошел к HP DeskJet 2320
Достоинства:
Комментарий:
печатает хорошо, посмотрим на сколько страниц хватит
Достоинства:
Комментарий:
Часто заказываю , печатаем много и я бы сказала нормально хватает на месяц- полтора точно, учитывая обьем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Принтер HP DeskJet 2710 распознал как оригинал. Показывает полный.
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставлен быстро. Всё отлично.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Распознался как оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
Работает все ок СПС за картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Купил НР принтер струйный, теперь мучения с краской. Надеюсь буду перезаправлять.
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж, краска ложится ровно
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж, к принтеру подошел
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи подошли. Печать четкая
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл, доволен покупкой
Отзывы о товаре Картридж струйный HP 305 (3YM61AE) черный
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошел. Печатает отлично. И черный и цветной боали. На сколько листов хватает не могу сказать, так как еще не закончились
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж, рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
печатает хорошо, принтер обнаружил
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж, печатает чëтко, ярко, подошëл как родной
Достоинства:
Комментарий:
в последний раз пришла почти пустая, а так всегда нормальная была
Достоинства:
Комментарий:
через некоторое время перестал работать
Достоинства:
Комментарий:
Поставил, показывает полный, посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
Подошёл к принтеру, тестовую печать сразу сам распечатал.
Достоинства:
Комментарий:
Чернила хорошие, распечатывается все ровно
Достоинства:
Комментарий:
картридж печатает вместе с принтером
Достоинства:
Комментарий:
подошёл к принтеру,пользуемся
Достоинства:
Комментарий:
надо смотреть внимательнее чтобы подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Отличный картридж, брала сразу и цветной
Достоинства:
Комментарий:
Товар куплен 24.02.24 Хороший товар Хватает на долго Печатаю много ) Рекомендую)
Достоинства:
Комментарий:
хороший катридж. к принтеру подошёл
Достоинства:
Комментарий:
Картридж хороший, но к принтеру hp deskjet 2710 не подошёл, может быть проблема только у меня
Достоинства:
Комментарий:
Картридж пришел в срок. все цело , аккуратная доставка . Благодарю. Пропечатан 1 лист. Хорошая печать черного цвета. Нужен был только черный.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Подошел к HP DeskJet 2320
Достоинства:
Комментарий:
печатает хорошо, посмотрим на сколько страниц хватит
Достоинства:
Комментарий:
Часто заказываю , печатаем много и я бы сказала нормально хватает на месяц- полтора точно, учитывая обьем
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Принтер HP DeskJet 2710 распознал как оригинал. Показывает полный.
Достоинства:
Комментарий:
Товар доставлен быстро. Всё отлично.Спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Распознался как оригинальный
Достоинства:
Комментарий:
Работает все ок СПС за картридж.
Достоинства:
Комментарий:
Купил НР принтер струйный, теперь мучения с краской. Надеюсь буду перезаправлять.
Достоинства:
Комментарий:
хороший картридж, краска ложится ровно
Достоинства:
Комментарий:
отличный картридж, к принтеру подошел
Достоинства:
Комментарий:
Картриджи подошли. Печать четкая
Достоинства:
Комментарий:
Картридж подошёл, доволен покупкой