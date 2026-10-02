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Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной

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Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной - фото 1
Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной - фото 2
Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
  • Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной - фото 1
  • Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной - фото 2
  • Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 750 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 168390
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной
1 750 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х7
Вес, г.
50

Описание товара Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной

Оригинальный цветной картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 180 страниц

Отзывы о товаре Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
MG2440, MG2540
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
цветной
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный цветной картридж для струйных принтеров Canon. Гарантирует длительную и качественную печать. Ресурс - 180 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Canon CL-446 (8285B001) для Canon MG2440/MG2540, цветной - стоимость товара 1750 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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