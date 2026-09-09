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Картридж Cactus CS-PFI107C синий купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж Cactus CS-PFI107C синий

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Картридж Cactus CS-PFI107C синий
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 168746
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
iPF670, iPF670 MFP L24, iPF680, iPF681, iPF685, iPF686, iPF770, iPF770 MFP L36, iPF780, iPF780 MFP M40, iPF781, iPF785, iPF785 MFP M40, iPF786
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
232

Описание товара Картридж Cactus CS-PFI107C синий

Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - синий

Отзывы о товаре Картридж Cactus CS-PFI107C синий




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
iPF670, iPF670 MFP L24, iPF680, iPF681, iPF685, iPF686, iPF770, iPF770 MFP L36, iPF780, iPF780 MFP M40, iPF781, iPF785, iPF785 MFP M40, iPF786
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Canon
Цвет
синий
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж для струйных принтеров. Гарантирует длительную и качественную печать. Цвет - синий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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