Картридж струйный HP 305 (3YM60AE) трехцветный
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 380 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 393779
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320 All-in-One, 2710, 2720, 2721, 2723, Plus 4120 All in One, 4122, 4130
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х7х2
Вес, г.
43
Описание товара Картридж струйный HP 305 (3YM60AE) трехцветный
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
2320 All-in-One, 2710, 2720, 2721, 2723, Plus 4120 All in One, 4122, 4130
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для HP
Цвет
голубой, пурпурный, желтый
Страна производитель
Китай
Наша миссия — создавать технологии, которые помогают сделать жизнь лучше для всех и всюду: для каждого человека, каждой организации и каждого сообщества во всем мире. В этом мы черпаем силы и вдохновение, чтобы создавать то, к чему стремимся. Чтобы изобретать и изменять. Чтобы разрабатывать функциональные возможности, которые поражают воображение. Мы всегда стремимся вперед, потому что вы стремитесь вперед. Вы по-новому подходите к работе. К игре. К жизни. Наши технологии позволят вам по-новому взглянуть на мир.
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, для canon pixma mg2540s, для canon pixma mg2440, для canon pixma mp210
Теги товара: для hp deskjet 2320, для hp deskjet 2710, для hp deskjet 2720
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Подошел. Не течет. Не мажет. Рекомендую
Картридж струйный HP 305 (3YM60AE) трехцветный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Картридж струйный HP 305 (3YM60AE) трехцветный
Достоинства:
Комментарий:
Хороший картридж. Подошел. Не течет. Не мажет. Рекомендую