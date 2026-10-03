Top.Mail.Ru
Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
1500
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
560 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647540
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
560 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, Brother HL-J6100DW, Brother MFC-J5945DW, Brother MFC-J6945DW, Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
102

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

Струйный картридж Cactus CS-LC3237M содержит чернила пурпурного цвета и является надежным компонентом для печатающих систем Brother. Они ровно ложатся на бумагу, создавая насыщенный и яркий рисунок. Такие чернила подходят для печати фотографий: они быстро высыхают при попадании на поверхность бумаги, не смазываются и не создают фантомных теней. Картридж Cactus CS-LC3237M является совместимым компонентом, повторяет полностью оригинальную модель Brother LC3237M. Он работает слаженно с внутренними компонентами принтера и не дает сбоев. Емкости картриджа 18.4 мл хватает для печати в условиях дома или небольшого офиса.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW, Brother HL-J6100DW, Brother MFC-J5945DW, Brother MFC-J6945DW, Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
1500
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-LC3237M содержит чернила пурпурного цвета и является надежным компонентом для печатающих систем Brother. Они ровно ложатся на бумагу, создавая насыщенный и яркий рисунок. Такие чернила подходят для печати фотографий: они быстро высыхают при попадании на поверхность бумаги, не смазываются и не создают фантомных теней. Картридж Cactus CS-LC3237M является совместимым компонентом, повторяет полностью оригинальную модель Brother LC3237M. Он работает слаженно с внутренними компонентами принтера и не дает сбоев. Емкости картриджа 18.4 мл хватает для печати в условиях дома или небольшого офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC3237M пурпурный (18.4мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 560 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...