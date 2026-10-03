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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

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Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 1
Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 1
  • Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 100 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 647903
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW
1 100 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW,Brother HL-J6100DW,Brother MFC-J5945DW,Brother MFC-J6945DW,Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
136

Описание товара Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW

Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLM отличается широкой совместимостью с принтерами и МФУ от производителя Brother, одновременно обеспечивая высокое качество печати различного материала и стабильность работы на протяжении всего эксплуатационного ресурса. С помощью картриджа Cactus CS-LC3239XLM емкостью 52 мл можно выполнить распечатку весьма большого количества страниц. Чернила с пурпурными красящими частицами позволяют получать изображения с плавным переходом оттенков и четкой передачей деталей на различных носителях.

Отзывы о товаре Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Brother HL-J6000DW,Brother HL-J6100DW,Brother MFC-J5945DW,Brother MFC-J6945DW,Brother MFC-J6947DW
Тип чернил
водорастворимый
Емкость картриджа
повышенная
Совместимость
Brother
Ресурс (страниц)
5000
Цвет
пурпурный
Страна производитель
Китай
Описание
Струйный картридж Cactus CS-LC3239XLM отличается широкой совместимостью с принтерами и МФУ от производителя Brother, одновременно обеспечивая высокое качество печати различного материала и стабильность работы на протяжении всего эксплуатационного ресурса. С помощью картриджа Cactus CS-LC3239XLM емкостью 52 мл можно выполнить распечатку весьма большого количества страниц. Чернила с пурпурными красящими частицами позволяют получать изображения с плавным переходом оттенков и четкой передачей деталей на различных носителях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный Cactus CS-LC3239XLM пурпурный (52мл) для Brother HL-J6000DW/J6100DW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1100 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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