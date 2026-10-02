Top.Mail.Ru
Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) с адаптером (00-00025682) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) с адаптером (00-00025682)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) с адаптером (00-00025682)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Карта памяти
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 648605
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
GoPower
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
100

Описание товара Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) с адаптером (00-00025682)

Флэш-карты microSDXC GoPower 00-00025682 Ultra High Speed UHS-I (U3) премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов. Класс производительности по скорости запуска приложений – A1.

Отзывы о товаре Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) с адаптером (00-00025682)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
GoPower
Тип товара
Карта памяти
Страна производитель
Китай
Описание
Флэш-карты microSDXC GoPower 00-00025682 Ultra High Speed UHS-I (U3) премиальной линейки карт памяти GoPower с высокой скоростью передачи данных и высочайшей надежностью. Предназначены для устройств с интенсивной записью данных, таких как видеорегистраторы и любые системы видеонаблюдения, экшен камеры, смартфоны и др. Производятся на основе премиальных, лучших в отрасли компонентов. Класс производительности по скорости запуска приложений – A1.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карта памяти microSD GoPower 128GB Class10 UHS-I (U3) с адаптером (00-00025682) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...