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Картридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940

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Картридж струйный G&amp;G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Совместимость
для Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 645929
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Картридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940
930 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Pixma MG2440/2540/2940
Совместимость
для Canon
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х5
Вес, г.
84

Описание товара Картридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940

Картридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940

Отзывы о товаре Картридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940




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Характеристики
Бренд
G&G
Тип товара
Картриджи для струйных принтеров
Поддерживаемые модели принтеров
Pixma MG2440/2540/2940
Совместимость
для Canon
Цвет
многоцветный
Страна производитель
Китай
Описание
Картридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж струйный G&G GG-CL446 многоцветный для Canon Pixma MG2440/2540/2940 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 930 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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