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Чернила Cactus CS-EPT6642B голубой100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чернила Cactus CS-EPT6642B голубой100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300

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Чернила Cactus CS-EPT6642B голубой100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чернила
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
300 руб.  660 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 477047
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Чернила Cactus CS-EPT6642B голубой100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300
300 руб. -55%
660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Поддерживаемые модели принтеров
L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L362, L366, L456, L550, L555, L566, L1300
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х4х4
Вес, г.
120

Описание товара Чернила Cactus CS-EPT6642B голубой100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300

Чернила Cactus t6642 голубой 100мл для epson l100/l110/l120/l132/l200/l210/l222/l300/l31 CS-EPT6642B представляют собой расходный материал для использования дома и в офисе. Сфера использования - струйные принтеры. Чернила имеют хорошую яркость, заметны на белой и серой бумаге. Емкость надежно завернута - не протекают. Заклеенная горловина повышает безопасность использования.

Отзывы о товаре Чернила Cactus CS-EPT6642B голубой100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Чернила
Поддерживаемые модели принтеров
L100, L110, L120, L132, L200, L210, L222, L300, L312, L350, L355, L362, L366, L456, L550, L555, L566, L1300
Тип чернил
водные
Емкость картриджа
стандартная
Совместимость
для Epson
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Чернила Cactus t6642 голубой 100мл для epson l100/l110/l120/l132/l200/l210/l222/l300/l31 CS-EPT6642B представляют собой расходный материал для использования дома и в офисе. Сфера использования - струйные принтеры. Чернила имеют хорошую яркость, заметны на белой и серой бумаге. Емкость надежно завернута - не протекают. Заклеенная горловина повышает безопасность использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чернила Cactus CS-EPT6642B голубой100мл для Epson L100/L110/L120/L132/L200/L210/L222/L300/L312/L350/L355/L362/L366/L456/L550/L555/L566/L1300 - по цене 300 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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