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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC)

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Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 1
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 2
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 3
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 4
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 5
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 6
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 7
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 8
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 9
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 10
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 11
Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 4070 Ti
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
2610
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 1
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 2
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 3
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 4
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 5
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 6
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 7
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 8
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 9
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 10
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 11
  • Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 645425
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
2610
Частота видеопамяти
21000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
308
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, кг.
1.86

Описание товара Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC)

Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X E1 OC создана для игровых ПК и профессиональных рабочих станций. Благодаря архитектуре NVIDIA Ada Lovelace она обеспечивает достижение мощного вычислительного потенциала и плавность отображения динамичной графики без задержек. Тактовая частота процессора составляет 2310 МГц и способна увеличиваться до 2655 МГц при разгоне. Видеокарта оснащена 12 ГБ выделенной памяти стандарта GDDR6X. Фирменное приложение MSI Center позволяет выполнять мониторинг и настраивать параметры графического адаптера. Вывод изображения на внешние мониторы осуществляется посредством 3 разъемов DisplayPort и 1 HDMI. Три вентилятора совместно с радиатором и тепловыми трубками быстро рассеивают тепло в режиме нагрузки. Усиленная подсистема питания и отборные компоненты гарантируют стабильность MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X E1 OC. Защитная пластина на тыловой стороне повышает стойкость адаптера к деформации и механическим воздействиям.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 4070 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6X
Частота графического процессора
2610
Частота видеопамяти
21000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
308
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X E1 OC создана для игровых ПК и профессиональных рабочих станций. Благодаря архитектуре NVIDIA Ada Lovelace она обеспечивает достижение мощного вычислительного потенциала и плавность отображения динамичной графики без задержек. Тактовая частота процессора составляет 2310 МГц и способна увеличиваться до 2655 МГц при разгоне. Видеокарта оснащена 12 ГБ выделенной памяти стандарта GDDR6X. Фирменное приложение MSI Center позволяет выполнять мониторинг и настраивать параметры графического адаптера. Вывод изображения на внешние мониторы осуществляется посредством 3 разъемов DisplayPort и 1 HDMI. Три вентилятора совместно с радиатором и тепловыми трубками быстро рассеивают тепло в режиме нагрузки. Усиленная подсистема питания и отборные компоненты гарантируют стабильность MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X E1 OC. Защитная пластина на тыловой стороне повышает стойкость адаптера к деформации и механическим воздействиям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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