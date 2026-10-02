Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI NVIDIA GeForce RTX 4070TI 12Gb (RTX 4070 TI VENTUS 3X E112GOC)
Видеокарта MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X E1 OC создана для игровых ПК и профессиональных рабочих станций. Благодаря архитектуре NVIDIA Ada Lovelace она обеспечивает достижение мощного вычислительного потенциала и плавность отображения динамичной графики без задержек. Тактовая частота процессора составляет 2310 МГц и способна увеличиваться до 2655 МГц при разгоне. Видеокарта оснащена 12 ГБ выделенной памяти стандарта GDDR6X. Фирменное приложение MSI Center позволяет выполнять мониторинг и настраивать параметры графического адаптера. Вывод изображения на внешние мониторы осуществляется посредством 3 разъемов DisplayPort и 1 HDMI. Три вентилятора совместно с радиатором и тепловыми трубками быстро рассеивают тепло в режиме нагрузки. Усиленная подсистема питания и отборные компоненты гарантируют стабильность MSI GeForce RTX 4070 Ti VENTUS 3X E1 OC. Защитная пластина на тыловой стороне повышает стойкость адаптера к деформации и механическим воздействиям.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX, Intel Arc
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, Игровые, NVIDIA GeForce
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