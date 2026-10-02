Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 7700 XT
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2276
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 641805
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7700 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2276
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х39
Вес, кг.
2.31
Описание товара Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G)
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, AMD Radeon
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 47 340 руб.11835 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte PCIE16 RTX3060 12GB (GV-N3060WF2OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 47 910 руб.11978 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX3060 VENTUS 2X 12GB GDDR6 (RTX 3060 VENTUS 2X ...
-
В наличииЦена 48 120 руб.12030 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 48 520 руб.12130 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX3060 12GB (N3060GAMING OC-12GD 2.0)
-
В наличииЦена 48 940 руб.12235 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 49 680 руб.12420 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 370 руб.12593 руб. в СплитВидеокарта Gigabyte RTX 3060 12Gb (GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0) L...
-
В наличииЦена 50 990 руб.12748 руб. в СплитВидеокарта GigaByte RTX5060 WINDFORCE MAX OC 8GB (GV-N5060WF2MAX...
-
В наличииЦена 51 470 руб.12868 руб. в СплитВидеокарта NVIDIA RTX A1000 8GB(BULK) with ATX and LP brackets P...
-
В наличииЦена 51 810 руб.12953 руб. в СплитВидеокарта ASUS DUAL-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7
-
В наличииЦена 52 630 руб.13158 руб. в СплитВидеокарта MSI RTX5060 VENTUS 2X OC 8GB GDDR7 (RTX 5060 8G VENTU...
-
В наличииЦена 54 900 руб.13725 руб. в СплитВидеокарта Asus PRIME-RTX5060-O8G
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7700 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2276
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, AMD Radeon
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, AMD Radeon
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G)