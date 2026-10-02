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Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G)

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Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 1
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 2
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 3
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 4
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 5
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 6
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 7
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 8
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 9
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 10
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 11
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 12
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 13
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 14
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 15
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 16
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 17
Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Radeon RX 7700 XT
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2276
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 1
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 2
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 3
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 4
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 5
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 6
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 7
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 8
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 9
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 10
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 11
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 12
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 13
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 14
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 15
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 16
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 17
  • Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G) - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 641805
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Характеристики

Бренд
Sapphire
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7700 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2276
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х46х39
Вес, кг.
2.31

Описание товара Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G)

Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.

Отзывы о товаре Видеокарта Sapphire RX7700XT NITRO+ 12GB GDDR6 (11335-02-20G)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sapphire
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
AMD
Графический процессор
Radeon RX 7700 XT
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2276
Частота видеопамяти
18000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
320
Страна производитель
Китай
Описание
Выведите работу графикой на новый уровень! Эти карты обеспечивают производительность стабильность популярных графических приложениях, также ускорение их функций на базе алгоритмов ИИ. Вы получаете уникальные инструменты, что позволяет существенно ускорить работу графическим контентом. Получите высокую производительность для любых задач.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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