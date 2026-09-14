Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PURE GAMING OC 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP
? ?SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 9070 - это высокопроизводительная видеокарта, основанная на современной архитектуре AMD RDNA 4, предназначенная для обеспечения плавного игрового процесса и эффективной работы с графическими приложениями. Она оснащена 56 вычислительными блоками и 3584 потоковыми процессорами, что обеспечивает высокую производительность и качество изображения. ? Видеокарта работает на частоте до 2700 МГц в режиме Boost и до 2210 МГц в игровом режиме, что гарантирует стабильную работу даже при высоких нагрузках. 16 ГБ видеопамяти GDDR6 с 256-битной шиной и эффективной скоростью 20 Гбит/с обеспечивают высокую пропускную способность и быструю обработку графических данных. ? Для эффективного охлаждения SAPPHIRE PURE AMD Radeon RX 9070 использует технологию Tri-X с вентилятором AeroCurve, что снижает уровень шума и поддерживает оптимальную температуру даже при интенсивных нагрузках. Дополнительные функции, такие как Intelligent Fan Control и Precision Fan Control, обеспечивают точное управление скоростью вентиляторов для достижения баланса между производительностью и уровнем шума. ? Видеокарта поддерживает современные технологии, включая AMD HYPR-RX с AFMF 2, AMD FidelityFX Super Resolution 4 с ИИ-масштабированием, AMD Fluid Motion Frames 2 и AMD Radeon Anti-Lag 2, что улучшает качество изображения и снижает задержки в играх. Наличие портов HDMI и DisplayPort позволяет подключать современные мониторы с высоким разрешением и частотой обновления.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, AMD Radeon
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