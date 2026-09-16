Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE GAMING 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP

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Характеристики
Графический процессор
Radeon RX 9070
Объем видеопамяти
16 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
2070
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
256 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
280
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 200 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735204
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**Видеокарта Sapphire RX9070 PULSE 16GB GDDR6 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9070 PULSE! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество графики.
**Основные характеристики:**
* **Производитель графического процессора:** AMD.
* **Серия графического процессора:** Radeon.
* **Модель графического процессора:** RX 9070.
* **Объём видеопамяти:** 16 ГБ.
* **Тип видеопамяти:** GDDR6.
* **Разрядность шины видеопамяти:** 256 бит.
* **Максимальное разрешение:** 7680x4320.
**Подключение и совместимость:**
* можно подключить до 4 мониторов;
* 2 разъёма DisplayPort и 2 разъёма HDMI;
* разъёмы дополнительного питания: 8pin + 8pin.
**Система охлаждения:**
* активное охлаждение;
* 2 вентилятора.
**Физические параметры:**
* длина видеокарты (PCB): 280 мм;
* занимает 3 слота.
Видеокарта Sapphire RX9070 PULSE — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. С ней ваши игры заиграют новыми красками!
**Видеокарта Sapphire RX9070 PULSE 16GB GDDR6 — мощь и качество изображения для настоящих геймеров!**
Погрузитесь в мир захватывающих игр с видеокартой Sapphire RX9070 PULSE! Она обеспечит высокую производительность и потрясающее качество графики.
**Основные характеристики:**
* **Производитель графического процессора:** AMD.
* **Серия графического процессора:** Radeon.
* **Модель графического процессора:** RX 9070.
* **Объём видеопамяти:** 16 ГБ.
* **Тип видеопамяти:** GDDR6.
* **Разрядность шины видеопамяти:** 256 бит.
* **Максимальное разрешение:** 7680x4320.
**Подключение и совместимость:**
* можно подключить до 4 мониторов;
* 2 разъёма DisplayPort и 2 разъёма HDMI;
* разъёмы дополнительного питания: 8pin + 8pin.
**Система охлаждения:**
* активное охлаждение;
* 2 вентилятора.
**Физические параметры:**
* длина видеокарты (PCB): 280 мм;
* занимает 3 слота.
Видеокарта Sapphire RX9070 PULSE — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и качество изображения. С ней ваши игры заиграют новыми красками!
Видеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE GAMING 16GB GDDR6 DUAL HDMI DUAL DP - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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