Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA00>
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA00>
PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti – это мощная и компактная видеокарта, предназначенная для широкого спектра компьютерных конфигураций. Она оснащена тремя вентиляторами для эффективного охлаждения и занимает всего 2,5 слота, что обеспечивает высокую совместимость с различными системами. Эта видеокарта готова продемонстрировать свою мощь в любых условиях. Компактность (2,5 слота) Одним из ключевых преимуществ PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti является её компактность. Занимая всего 2,5 слота, она легко помещается в большинство корпусов, что делает её идеальным выбором для сборок с ограниченным пространством. Это также обеспечивает широкую совместимость с различными материнскими платами и другими компонентами системы. Кулер с тремя вентиляторами Для эффективного охлаждения видеокарта оснащена кулером с тремя вентиляторами. Это позволяет поддерживать оптимальную температуру даже при высоких нагрузках, обеспечивая стабильную работу и продлевая срок службы компонентов. Эффективное охлаждение также способствует снижению уровня шума, что делает использование видеокарты более комфортным. Тензорные ядра пятого поколения PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti оснащена тензорными ядрами пятого поколения, которые обеспечивают значительное ускорение искусственного интеллекта. Это включает поддержку FP4 и технологию DLSS 4, что позволяет улучшить производительность в играх и приложениях, использующих ИИ. Новые потоковые мультипроцессоры Видеокарта оснащена новыми потоковыми мультипроцессорами, оптимизированными под нейронные шейдеры. Это обеспечивает более эффективную обработку графических данных и улучшает производительность в современных играх и приложениях, использующих нейронные сети. RT-ядра четвертого поколения PRIME GEFORCE RTX 5060 Ti также оснащена RT-ядрами четвертого поколения, которые поддерживают технологию Mega Geometry. Это позволяет значительно улучшить качество трассировки лучей и обеспечить более реалистичное освещение и тени в играх и приложениях.
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Теги товара: Для игр в 2K, Для игр в 4K, Топовые, NVIDIA GeForce
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