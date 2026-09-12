Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox RTX3070Ti GAMING 8GB GDDR6X 256bit (AF3070TI-8GD6XH7-V2)
Видеокарта AFOX на базе мощного графического процессора GeForce RTX 3070 Ti отлично справится с любыми современными задачами — от требовательных игр до работы с графикой. 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR6X гарантируют стабильную производительность, плавную работу и мгновенный отклик в самых динамичных сценах. Высокая частота графического процессора — 1580 МГц — обеспечивает отличную скорость, а разрядность шины в 256 bit позволяет добиться впечатляющей детализации без потери качества. Одновременно подключайте до четырёх мониторов — для максимального погружения в работу или развлечения. Активное охлаждение поддерживает стабильную работу даже при высоких нагрузках. Интерфейс PCI-E 4.0 — для быстрой передачи данных между системой и видеокартой.
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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Теги товара: NVIDIA GeForce
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