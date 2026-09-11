Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
460
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 491750
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
460
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
315
Описание товара Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP)
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP NVIDIA GeForce 210 1024Mb 64 DDR3 460/800 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 Ret low profile
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Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
460
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP NVIDIA GeForce 210 1024Mb 64 DDR3 460/800 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 Ret low profile
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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