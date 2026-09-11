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Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP)

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Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 1
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 2
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 3
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 4
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 5
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 6
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 7
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 8
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 9
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
460
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 1
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 2
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 3
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 4
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 5
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 6
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 7
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 8
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 9
  • Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 491750
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
460
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х16х5
Вес, г.
315

Описание товара Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP)

Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP NVIDIA GeForce 210 1024Mb 64 DDR3 460/800 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 Ret low profile



Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP 1024Mb (N210-1GD3/LP)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
460
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI PCI-E N210-1GD3/LP NVIDIA GeForce 210 1024Mb 64 DDR3 460/800 DVIx1 HDMIx1 CRTx1 Ret low profile


Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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