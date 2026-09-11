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Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7)

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Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 1
Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 2
Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 3
Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 4
Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 1
  • Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 2
  • Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 3
  • Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 4
  • Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 582984
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х47х29
Вес, г.
320

Описание товара Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7)

Видеокарта Afox GeForce GT 1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - компактная дискретная карта начального уровня на архитектуре NVIDIA Pascal с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные, мультимедийные и лёгкие игровые сценарии в Full HD. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и отличается низким энергопотреблением, поэтому подходит для апгрейда готовых систем без замены блока питания.

Для кого и под какие задачи

GT 1030 от Afox подойдёт для домашних и офисных ПК, учебных компьютеров и медиацентров, где основная нагрузка - браузер, офисные программы, видео и нетребовательные онлайн-игры. Карта также удобна как "тихий апгрейд" старых систем: она добавляет поддержку современных мультимедийных технологий и уверенную работу с одним-двумя мониторами в Full HD.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами и частотами 1228/1468 МГц (Base/Boost) обеспечивает заметно более плавную работу интерфейса и 3D по сравнению со встроенной графикой прошлых поколений. 2 ГБ GDDR5 с частотой 6000 МГц и 64-битной шиной дают достаточную пропускную способность для офисных задач, мультимедиа и нетребовательных игр в 1080p при умеренных настройках.

Охлаждение и конструкция

AF1030-2048D5L7 выполнена в компактном форм-факторе с одним вентилятором, занимая два слота по высоте и длину около 175 мм - этого достаточно для установки в большинство корпусов формата mATX/ATX. Невысокий теплопакет (около 30 Вт) позволяет системе охлаждения работать тихо и без повышенных требований к вентиляции корпуса.

Подключения и интеграция

Карта оснащена двумя современными видеовыходами - HDMI 2.0b и DVI-D - с поддержкой цифровых разрешений до 4K при 60 Гц, что упрощает подключение телевизоров и мониторов высокой чёткости. Для работы достаточно стандартного слота PCIe 3.0 x16 и блока питания от 300 Вт, дополнительный разъём питания GPU не требуется.

Важные нюансы перед покупкой

GT 1030 оптимальна, когда в приоритете офис, мультимедиа, обучающие приложения и лёгкий гейминг: в таких задачах она даёт приятный прирост плавности и стабильности по сравнению со старыми или встроенными решениями. При планировании сборки удобно сразу ориентироваться на Full HD и умеренные графические пресеты - это позволяет максимально комфортно использовать возможности карты без лишней нагрузки на систему.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
1228
Частота видеопамяти
6000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
3840x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание

Видеокарта Afox GeForce GT 1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - компактная дискретная карта начального уровня на архитектуре NVIDIA Pascal с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на офисные, мультимедийные и лёгкие игровые сценарии в Full HD. Модель использует интерфейс PCI Express 3.0 x16 и отличается низким энергопотреблением, поэтому подходит для апгрейда готовых систем без замены блока питания.

Для кого и под какие задачи

GT 1030 от Afox подойдёт для домашних и офисных ПК, учебных компьютеров и медиацентров, где основная нагрузка - браузер, офисные программы, видео и нетребовательные онлайн-игры. Карта также удобна как "тихий апгрейд" старых систем: она добавляет поддержку современных мультимедийных технологий и уверенную работу с одним-двумя мониторами в Full HD.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 1030 с 384 CUDA-ядрами и частотами 1228/1468 МГц (Base/Boost) обеспечивает заметно более плавную работу интерфейса и 3D по сравнению со встроенной графикой прошлых поколений. 2 ГБ GDDR5 с частотой 6000 МГц и 64-битной шиной дают достаточную пропускную способность для офисных задач, мультимедиа и нетребовательных игр в 1080p при умеренных настройках.

Охлаждение и конструкция

AF1030-2048D5L7 выполнена в компактном форм-факторе с одним вентилятором, занимая два слота по высоте и длину около 175 мм - этого достаточно для установки в большинство корпусов формата mATX/ATX. Невысокий теплопакет (около 30 Вт) позволяет системе охлаждения работать тихо и без повышенных требований к вентиляции корпуса.

Подключения и интеграция

Карта оснащена двумя современными видеовыходами - HDMI 2.0b и DVI-D - с поддержкой цифровых разрешений до 4K при 60 Гц, что упрощает подключение телевизоров и мониторов высокой чёткости. Для работы достаточно стандартного слота PCIe 3.0 x16 и блока питания от 300 Вт, дополнительный разъём питания GPU не требуется.

Важные нюансы перед покупкой

GT 1030 оптимальна, когда в приоритете офис, мультимедиа, обучающие приложения и лёгкий гейминг: в таких задачах она даёт приятный прирост плавности и стабильности по сравнению со старыми или встроенными решениями. При планировании сборки удобно сразу ориентироваться на Full HD и умеренные графические пресеты - это позволяет максимально комфортно использовать возможности карты без лишней нагрузки на систему.

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Видеокарта Afox PCIE16 GT1030 2GB GDDR5 (AF1030-2048D5L7) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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