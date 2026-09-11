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Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46)

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Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 1
Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 2
Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 3
Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 4
Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 1030
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 1
  • Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 2
  • Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 3
  • Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 4
  • Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 595109
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Характеристики

Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Частота видеопамяти
2100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
16
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х20х12
Вес, г.
468

Описание товара Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46)

Видеокарта biostar на базе графического процессора GeForce GT 1030 и с поддержкой двух мониторов поможет воплотить в жизнь любые повседневные задачи: от офисной работы до мультимедиа. Объем видеопамяти 4 Гб GDDR4 обеспечивает стабильную работу приложений и быструю обработку графики, а частота ядра 1152 МГц и памяти 2100 МГц дарят хороший отклик и плавность для типовых нужд. Максимальное разрешение 4096x2160 делает biostar подходящей для просмотра видео в формате Ultra HD. Активное охлаждение эффективно справляется с нагрузками и сохраняет оптимальную температуру, а современный техпроцесс 16 нм снижает энергопотребление. Интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивает быструю установку и отличную совместимость с новыми платформами. Для подключения предусмотрены разъемы DVI и HDMI — удобно для разных мониторов и телевизоров.

Отзывы о товаре Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46)




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Характеристики
Бренд
Biostar
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 1030
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
4 Гб
Тип видеопамяти
GDDR4
Частота графического процессора
1152
Частота видеопамяти
2100
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
16
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI
Длина видеокарты (PCB), мм
170
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта biostar на базе графического процессора GeForce GT 1030 и с поддержкой двух мониторов поможет воплотить в жизнь любые повседневные задачи: от офисной работы до мультимедиа. Объем видеопамяти 4 Гб GDDR4 обеспечивает стабильную работу приложений и быструю обработку графики, а частота ядра 1152 МГц и памяти 2100 МГц дарят хороший отклик и плавность для типовых нужд. Максимальное разрешение 4096x2160 делает biostar подходящей для просмотра видео в формате Ultra HD. Активное охлаждение эффективно справляется с нагрузками и сохраняет оптимальную температуру, а современный техпроцесс 16 нм снижает энергопотребление. Интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивает быструю установку и отличную совместимость с новыми платформами. Для подключения предусмотрены разъемы DVI и HDMI — удобно для разных мониторов и телевизоров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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