Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта BIOSTAR GeForce GT 1030 4096Mb ATX SINGLE FAN (VN1034TB46)
Видеокарта biostar на базе графического процессора GeForce GT 1030 и с поддержкой двух мониторов поможет воплотить в жизнь любые повседневные задачи: от офисной работы до мультимедиа. Объем видеопамяти 4 Гб GDDR4 обеспечивает стабильную работу приложений и быструю обработку графики, а частота ядра 1152 МГц и памяти 2100 МГц дарят хороший отклик и плавность для типовых нужд. Максимальное разрешение 4096x2160 делает biostar подходящей для просмотра видео в формате Ultra HD. Активное охлаждение эффективно справляется с нагрузками и сохраняет оптимальную температуру, а современный техпроцесс 16 нм снижает энергопотребление. Интерфейс PCI-E 4.0 обеспечивает быструю установку и отличную совместимость с новыми платформами. Для подключения предусмотрены разъемы DVI и HDMI — удобно для разных мониторов и телевизоров.
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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Теги товара: Офисные для двух мониторов, NVIDIA GeForce
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