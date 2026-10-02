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Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK

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Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 1
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 2
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 3
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 4
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 5
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 6
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 7
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 8
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 9
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 730
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 1
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 2
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 3
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 4
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 5
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 6
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 7
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 8
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 9
  • Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 940 руб. 
Начислим 128 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 108209
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK
7 940 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х20х10
Вес, г.
640

Описание товара Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK

ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 Low Profile (GT730-SL-2GD5-BRK) - малошумная видеокарта начального уровня на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихие HTPC и офисные системы. Модель использует полностью пассивное (0 dB) охлаждение и низкопрофильный дизайн, сохраняя совместимость с компактными корпусами.

Для кого и под какие задачи

GT730-SL-2GD5-BRK подойдёт для домашних кинотеатров, мультимедийных центров и офисных ПК, где критичны тишина, поддержка нескольких дисплеев и стабильное воспроизведение видео. Карта также уместна для рабочих мест с двумя-тремя мониторами, где основная нагрузка - офисные приложения, браузер, отчёты и базовая графика.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотой до 902-927 МГц (Gaming/Boost) обеспечивает необходимый минимум для плавной работы интерфейса и простых 3D-сцен. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битной шиной даёт достойную пропускную способность для офисных приложений, мультимедиа и одновременной работы нескольких окон в высоком разрешении.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в low-profile форм-факторе с крупным пассивным радиатором, полностью лишённым вентилятора, за счёт чего при работе не создаётся дополнительный шум. Длина около 165 мм и однослотовая толщина позволяют устанавливать адаптер в тонкие корпуса и готовые офисные системы, в том числе с ограниченным количеством слотов.

Подключения и интеграция

ASUS GT 730 оснащена тремя видеовыходами: VGA (D-Sub), DVI-D и HDMI 1.4a, что упрощает подключение как старых, так и современных мониторов и ТВ. Интерфейс PCIe 2.0 x16, отсутствие доппитания и рекомендуемый блок питания от 300 Вт делают карту нен demanding для апгрейда существующих конфигураций.

Важные нюансы перед покупкой

GT730-SL-2GD5-BRK особенно интересна для задач, где важны тишина, надёжность и поддержка нескольких мониторов: в таких сценариях пассивное охлаждение и low-profile корпус дают заметное практическое преимущество. При планировании системы удобно заранее определить количество и тип подключаемых дисплеев, а также приоритет мультимедийных и офисных задач - под такие требования карта обеспечивает стабильную и бесшумную работу.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 730
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
2 Гб
Тип видеопамяти
GDDR5
Частота графического процессора
902
Частота видеопамяти
5010
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Техпроцесс
28
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-SUB, HDMI
Страна производитель
Китай
Описание

ASUS GeForce GT 730 2GB GDDR5 Low Profile (GT730-SL-2GD5-BRK) - малошумная видеокарта начального уровня на базе NVIDIA GeForce GT 730 с 2 ГБ GDDR5 и 64-битной шиной, ориентированная на тихие HTPC и офисные системы. Модель использует полностью пассивное (0 dB) охлаждение и низкопрофильный дизайн, сохраняя совместимость с компактными корпусами.

Для кого и под какие задачи

GT730-SL-2GD5-BRK подойдёт для домашних кинотеатров, мультимедийных центров и офисных ПК, где критичны тишина, поддержка нескольких дисплеев и стабильное воспроизведение видео. Карта также уместна для рабочих мест с двумя-тремя мониторами, где основная нагрузка - офисные приложения, браузер, отчёты и базовая графика.

Производительность и память

Графический процессор GeForce GT 730 с 384 CUDA-ядрами и частотой до 902-927 МГц (Gaming/Boost) обеспечивает необходимый минимум для плавной работы интерфейса и простых 3D-сцен. Видеопамять 2 ГБ GDDR5 с эффективной частотой 5010 МГц и 64-битной шиной даёт достойную пропускную способность для офисных приложений, мультимедиа и одновременной работы нескольких окон в высоком разрешении.

Охлаждение и конструкция

Карта выполнена в low-profile форм-факторе с крупным пассивным радиатором, полностью лишённым вентилятора, за счёт чего при работе не создаётся дополнительный шум. Длина около 165 мм и однослотовая толщина позволяют устанавливать адаптер в тонкие корпуса и готовые офисные системы, в том числе с ограниченным количеством слотов.

Подключения и интеграция

ASUS GT 730 оснащена тремя видеовыходами: VGA (D-Sub), DVI-D и HDMI 1.4a, что упрощает подключение как старых, так и современных мониторов и ТВ. Интерфейс PCIe 2.0 x16, отсутствие доппитания и рекомендуемый блок питания от 300 Вт делают карту нен demanding для апгрейда существующих конфигураций.

Важные нюансы перед покупкой

GT730-SL-2GD5-BRK особенно интересна для задач, где важны тишина, надёжность и поддержка нескольких мониторов: в таких сценариях пассивное охлаждение и low-profile корпус дают заметное практическое преимущество. При планировании системы удобно заранее определить количество и тип подключаемых дисплеев, а также приоритет мультимедийных и офисных задач - под такие требования карта обеспечивает стабильную и бесшумную работу.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Asus GT 730 2Gb GT730-SL-2GD5-BRK - данный товар вы можете купить по цене 7940 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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