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Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC)

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Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 1
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 2
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 3
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 4
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 5
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 6
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 7
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 8
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 9
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 10
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 11
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 12
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 13
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 14
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 15
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 16
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 17
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 18
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 19
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Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 25
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 26
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 27
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1492
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 1
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 2
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 3
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  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 5
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 6
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 7
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 8
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 9
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 10
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 11
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 12
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 13
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 14
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 15
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 16
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 17
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 18
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 19
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 20
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 21
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 22
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 23
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 24
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 25
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 26
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 27
  • Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
28 810 руб. 
Начислим 461 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 696356
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC)
28 810 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1492
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х7
Вес, г.
800

Описание товара Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC)

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC - компактная видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для игровых и домашних ПК, где нужен уверенный Full HD-гейминг с поддержкой современных технологий, но без перегиба по бюджету. Двухвентиляторный дизайн Ventus 2X и длина менее 19 см позволяют использовать её в большинстве стандартных корпусов и многих компактных сборках.

Для кого и под какие задачи

Эта версия RTX 3050 подойдёт тем, кто играет в популярные онлайн-проекты и современные игры в Full HD, не планируя экстремальные настройки с трассировкой лучей во всех тайтлах. Карта также уместна в универсальных домашних ПК, где помимо игр запускаются стриминг, монтаж роликов для соцсетей и работа с несколькими мониторами.

Архитектура и производительность

Графический процессор с 2304 CUDA-ядрами использует архитектуру Ampere и поддерживает RT- и Tensor-ядра для базовой трассировки лучей и DLSS, что позволяет добавить графические эффекты и при этом удержать приемлемый FPS в поддерживаемых играх. 6 ГБ памяти GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной скоростью 14 Гбит/с ориентированы на Full HD: ресурса достаточно для большинства современных проектов, но в особо тяжёлых играх придётся аккуратнее обращаться с текстурами и сглаживанием.

Охлаждение, размеры и питание

Система охлаждения Ventus 2X с двумя осевыми вентиляторами и компактным радиатором рассчитана на теплопакет порядка 70 Вт, что помогает карте оставаться относительно холодной и тихой даже в продолжительных игровых сессиях. Питание реализовано через слот PCIe и один дополнительный разъём (в спецификациях рекомендуют блок питания от 300 Вт), поэтому RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC легко вписывается в уже существующие сборки без замены БП.

Подключения и функциональность

На борту один DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, что удобно для одновременного подключения игрового монитора с высокой частотой и телевизора или второго дисплея. Максимальное поддерживаемое разрешение до 7680?4320 и поддержка работы с тремя мониторами позволяют комфортно организовать рабочее пространство для игр, работы и мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 6GB остаётся картой начального уровня в линейке RTX: для тяжёлых ААА-игр с максимальной графикой и активной трассировкой лучей её производительности может быть недостаточно, придётся искать компромисс по настройкам. Объём памяти и 96-битная шина также ограничивают запас прочности на будущее, поэтому если планируются мониторы с разрешением выше Full HD или тяжёлые моды, стоит заранее оценить требования конкретных игр и приложений.

Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
3
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1492
Частота видеопамяти
14000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
8
Развернуть
Разрядность шины памяти
96 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Страна производитель
Китай
Описание

MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC - компактная видеокарта на архитектуре NVIDIA Ampere для игровых и домашних ПК, где нужен уверенный Full HD-гейминг с поддержкой современных технологий, но без перегиба по бюджету. Двухвентиляторный дизайн Ventus 2X и длина менее 19 см позволяют использовать её в большинстве стандартных корпусов и многих компактных сборках.

Для кого и под какие задачи

Эта версия RTX 3050 подойдёт тем, кто играет в популярные онлайн-проекты и современные игры в Full HD, не планируя экстремальные настройки с трассировкой лучей во всех тайтлах. Карта также уместна в универсальных домашних ПК, где помимо игр запускаются стриминг, монтаж роликов для соцсетей и работа с несколькими мониторами.

Архитектура и производительность

Графический процессор с 2304 CUDA-ядрами использует архитектуру Ampere и поддерживает RT- и Tensor-ядра для базовой трассировки лучей и DLSS, что позволяет добавить графические эффекты и при этом удержать приемлемый FPS в поддерживаемых играх. 6 ГБ памяти GDDR6 с 96-битной шиной и эффективной скоростью 14 Гбит/с ориентированы на Full HD: ресурса достаточно для большинства современных проектов, но в особо тяжёлых играх придётся аккуратнее обращаться с текстурами и сглаживанием.

Охлаждение, размеры и питание

Система охлаждения Ventus 2X с двумя осевыми вентиляторами и компактным радиатором рассчитана на теплопакет порядка 70 Вт, что помогает карте оставаться относительно холодной и тихой даже в продолжительных игровых сессиях. Питание реализовано через слот PCIe и один дополнительный разъём (в спецификациях рекомендуют блок питания от 300 Вт), поэтому RTX 3050 VENTUS 2X 6G OC легко вписывается в уже существующие сборки без замены БП.

Подключения и функциональность

На борту один DisplayPort 1.4a и два HDMI 2.1, что удобно для одновременного подключения игрового монитора с высокой частотой и телевизора или второго дисплея. Максимальное поддерживаемое разрешение до 7680?4320 и поддержка работы с тремя мониторами позволяют комфортно организовать рабочее пространство для игр, работы и мультимедиа.

Важные нюансы перед покупкой

RTX 3050 6GB остаётся картой начального уровня в линейке RTX: для тяжёлых ААА-игр с максимальной графикой и активной трассировкой лучей её производительности может быть недостаточно, придётся искать компромисс по настройкам. Объём памяти и 96-битная шина также ограничивают запас прочности на будущее, поэтому если планируются мониторы с разрешением выше Full HD или тяжёлые моды, стоит заранее оценить требования конкретных игр и приложений.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X E OC 6GB GDDR6 96bit (RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 28810 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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