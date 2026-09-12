Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4)
Видеокарта AFOX на базе графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti — выбор для тех, кто ценит производительность в играх и работе с графикой. 6 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 и разрядность шины памяти 192 bit позволяют запускать современные игры на высоких настройках, а высокая частота видеопроцессора — 1500 МГц — обеспечивает плавную работу даже самых требовательных приложений. Поддержка 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 — идеальное решение для многозадачности и работы с ультрачеткими изображениями. Активное охлаждение поддерживает стабильную температуру даже при серьезных нагрузках, а вес в 1,12 кг делает установку простой и удобной. Современный интерфейс PCI-E 3.0 и набор разъемов DVI, HDMI, DisplayPort обеспечивают гибкость подключения к любой системе.
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Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce, GTX 1660ti
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce, GTX 1660ti
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