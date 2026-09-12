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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4)

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Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 1
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 2
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 3
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 4
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 5
Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 1
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 2
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 3
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 4
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 5
  • Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 380 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 690134
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
242
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х30х11
Вес, кг.
1.12

Описание товара Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4)

Видеокарта AFOX на базе графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti — выбор для тех, кто ценит производительность в играх и работе с графикой. 6 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 и разрядность шины памяти 192 bit позволяют запускать современные игры на высоких настройках, а высокая частота видеопроцессора — 1500 МГц — обеспечивает плавную работу даже самых требовательных приложений. Поддержка 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 — идеальное решение для многозадачности и работы с ультрачеткими изображениями. Активное охлаждение поддерживает стабильную температуру даже при серьезных нагрузках, а вес в 1,12 кг делает установку простой и удобной. Современный интерфейс PCI-E 3.0 и набор разъемов DVI, HDMI, DisplayPort обеспечивают гибкость подключения к любой системе.

Отзывы о товаре Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GTX 1660 Ti
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
6 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
1500
Частота видеопамяти
12000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
12
Развернуть
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 3.0
Разъемы
DVI, HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
242
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX на базе графического процессора NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti — выбор для тех, кто ценит производительность в играх и работе с графикой. 6 Гб быстрой видеопамяти GDDR6 и разрядность шины памяти 192 bit позволяют запускать современные игры на высоких настройках, а высокая частота видеопроцессора — 1500 МГц — обеспечивает плавную работу даже самых требовательных приложений. Поддержка 4 мониторов и максимальное разрешение 7680x4320 — идеальное решение для многозадачности и работы с ультрачеткими изображениями. Активное охлаждение поддерживает стабильную температуру даже при серьезных нагрузках, а вес в 1,12 кг делает установку простой и удобной. Современный интерфейс PCI-E 3.0 и набор разъемов DVI, HDMI, DisplayPort обеспечивают гибкость подключения к любой системе.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта Afox GTX1660Ti 6GB GDDR6 (AF1660TI-6144D6H1-V4) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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