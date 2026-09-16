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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00> купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>

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Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB &lt;90YV0N11-MVAA00&gt; - фото 1
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
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  • Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB &lt;90YV0N11-MVAA00&gt; - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
46 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735195
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Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>

Видеокарта Asus на базе NVIDIA GeForce RTX 3050 создана для тех, кто ждёт от техники современных возможностей и стабильной производительности. Благодаря 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR7 и высокой частоте процессора в 2497 МГц она без труда справится с множеством задач — от динамичных игр до ресурсоёмких приложений. Поддержка сразу 4 мониторов открывает простор для работы, творчества и развлечений — управляйте проектами, смотрите видео и общайтесь без ограничений. Максимальное разрешение 7680x4320 подчеркнёт мельчайшие детали, а интерфейс PCI-E 5.0 обеспечит молниеносную передачу данных. Активное охлаждение надёжно отведёт тепло даже во время интенсивных сессий. Длина 268 мм позволяет установить карту в большинство современных корпусов, а разъёмы HDMI и DisplayPort обеспечивают гибкое подключение различной техники.

Отзывы о товаре Видеокарта Asus GeForce RTX 5060 Prime 8GB <90YV0N11-MVAA00>




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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 3050
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2497
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта Asus на базе NVIDIA GeForce RTX 3050 создана для тех, кто ждёт от техники современных возможностей и стабильной производительности. Благодаря 8 Гб быстрой видеопамяти GDDR7 и высокой частоте процессора в 2497 МГц она без труда справится с множеством задач — от динамичных игр до ресурсоёмких приложений. Поддержка сразу 4 мониторов открывает простор для работы, творчества и развлечений — управляйте проектами, смотрите видео и общайтесь без ограничений. Максимальное разрешение 7680x4320 подчеркнёт мельчайшие детали, а интерфейс PCI-E 5.0 обеспечит молниеносную передачу данных. Активное охлаждение надёжно отведёт тепло даже во время интенсивных сессий. Длина 268 мм позволяет установить карту в большинство современных корпусов, а разъёмы HDMI и DisplayPort обеспечивают гибкое подключение различной техники.
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