Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00
Оригинальный товар
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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 210 руб.
В наличии
Код товара: 740935
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47 210 руб.
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Характеристики
Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х9
Вес, кг.
1.38
Описание товара Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 PRIME OC Edition выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. ASUS GeForce RTX 5060 PRIME OC Edition оборудована кулером воздушного охлаждения с тремя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
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Бренд
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Страна производитель
Китай
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 PRIME OC Edition выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. ASUS GeForce RTX 5060 PRIME OC Edition оборудована кулером воздушного охлаждения с тремя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - данный товар вы можете купить по цене 47210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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