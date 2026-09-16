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Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00

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Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 1
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 2
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 3
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 4
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 5
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 6
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 7
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 8
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 9
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 10
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 11
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 12
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 13
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 14
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 15
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 16
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 1
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 2
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 3
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 4
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 5
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 6
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 7
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 8
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 9
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 10
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 11
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 12
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 13
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 14
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 15
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 16
  • Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 210 руб. 
Начислим 756 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740935
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00
47 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
41х24х9
Вес, кг.
1.38

Описание товара Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00

Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 PRIME OC Edition выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. ASUS GeForce RTX 5060 PRIME OC Edition оборудована кулером воздушного охлаждения с тремя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2565
Частота видеопамяти
28000
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Развернуть
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
268.3
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта ASUS GeForce RTX 5060 PRIME OC Edition выделяется качественной элементной базой повышенной надежности и мощными техническими характеристиками. ASUS GeForce RTX 5060 PRIME OC Edition оборудована кулером воздушного охлаждения с тремя вентиляторами. Они создают интенсивный поток воздуха и быстро рассеивают тепло от внутренних компонентов. Вывод изображения на мониторы выполняется посредством HDMI и DisplayPort разъемов.


Теги товара: NVIDIA GeForce
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV0N10-M0NA00 - данный товар вы можете купить по цене 47210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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