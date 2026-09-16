Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC – это производительное решение для геймеров, обеспечивающее плавный и детализированный игровой процесс. Благодаря передовым технологиям NVIDIA и эффективной системе охлаждения, эта модель станет отличным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК. 5-е поколение тензорных ядер – ускоренный ИИ-рендеринг Благодаря усовершенствованным тензорным ядрам 5-го поколения видеокарта обеспечивает максимальную производительность в задачах с искусственным интеллектом , включая DLSS 4 и FP4-ускорение . Это позволяет повысить FPS без потери качества изображения, делая игры ещё более плавными и детализированными. Новые потоковые мультипроцессоры – оптимизация для нейронных шейдеров Архитектура NVIDIA Ada Lovelace включает усовершенствованные мультипроцессоры , оптимизированные для работы с нейронными шейдерами. Это обеспечивает высокую энергоэффективность и улучшенную производительность в современных играх с продвинутыми эффектами. 4-е поколение ядер RT – реалистичная трассировка лучей С ядрами трассировки лучей 4-го поколения карта демонстрирует революционную детализацию освещения, теней и отражений . Технология поддерживает мегагеометрию , позволяя обрабатывать сложные сцены с высокой точностью, что особенно важно в играх с RTX-эффектами. Эффективное охлаждение SHADOW 2X Система охлаждения SHADOW 2X с двумя вентиляторами Twin Frozr обеспечивает низкие температуры и минимальный шум даже под нагрузкой. Это гарантирует стабильную работу и долгий срок службы видеокарты. 8 ГБ GDDR6 – высокая скорость и отзывчивость Объём 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с высокой пропускной способностью позволяет комфортно играть в QHD-разрешении и справляться с требовательными текстурами в современных проектах.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 45 370 руб.11343 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX 3060 12Gb (DUAL-RTX3060-O12G-V2) LHR
-
В наличииЦена 47 210 руб.11803 руб. в СплитВидеокарта ASUS PRIME-RTX5060-O8G//RTX5060 HDMI DP*3 8G D7; 90YV...
-
В наличииЦена 49 930 руб.12483 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5060 DUAL 8GB GDDR7 (NE75060019P1-GB2063D)
-
В наличииЦена 50 350 руб.12588 руб. в СплитВидеокарта Palit PCIE16 RTX 5060 8Gb PA-RTX 5060 WHITE OC 8Gb бе...
-
В наличииЦена 50 780 руб.12695 руб. в СплитВидеокарта ASUS RTX5060Ti DUAL OC 8GB GDDR7 128bit 3xDP HDMI 2FA...
-
В наличииЦена 55 610 руб.13903 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5060 Ti Prime OC 8GB <90YV0MP0-M0NA0...
-
В наличииЦена 78 010 руб.19503 руб. в СплитВидеокарта Sapphire AMD Radeon RX 9070 NITRO+ GAMING OC 16GB GDD...
-
В наличииЦена 86 230 руб.21558 руб. в СплитВидеокарта Asus GeForce RTX 5070 Prime OC 12GB white <90YV0M19-M...
-
В наличииЦена 88 120 руб.22030 руб. в СплитВидеокарта Asus RTX5070 PRIME OC 12Gb GDDR7 192bit (90YV0M10-M0N...
-
В наличииЦена 89 060 руб.22265 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5070 INFINITY 3 OC 12GB GDDR7 (NE75070S19K9-...
-
В наличииЦена 165 270 руб.41318 руб. в СплитВидеокарта Palit RTX5080 GAMINGPRO OC 16GB GDDR7 (NE75080S19T2-G...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti
Теги товара: NVIDIA GeForce
Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI