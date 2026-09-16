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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI

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Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 1
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 2
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 3
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 4
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 5
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 6
Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
128 bit
Длина видеокарты (PCB), мм
197
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 1
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 2
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 3
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 4
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 5
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 6
  • Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739007
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Характеристики

Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х21х8
Вес, кг.
1.1

Описание товара Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI

Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC – это производительное решение для геймеров, обеспечивающее плавный и детализированный игровой процесс. Благодаря передовым технологиям NVIDIA и эффективной системе охлаждения, эта модель станет отличным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК. 5-е поколение тензорных ядер – ускоренный ИИ-рендеринг Благодаря усовершенствованным тензорным ядрам 5-го поколения видеокарта обеспечивает максимальную производительность в задачах с искусственным интеллектом , включая DLSS 4 и FP4-ускорение . Это позволяет повысить FPS без потери качества изображения, делая игры ещё более плавными и детализированными. Новые потоковые мультипроцессоры – оптимизация для нейронных шейдеров Архитектура NVIDIA Ada Lovelace включает усовершенствованные мультипроцессоры , оптимизированные для работы с нейронными шейдерами. Это обеспечивает высокую энергоэффективность и улучшенную производительность в современных играх с продвинутыми эффектами. 4-е поколение ядер RT – реалистичная трассировка лучей С ядрами трассировки лучей 4-го поколения карта демонстрирует революционную детализацию освещения, теней и отражений . Технология поддерживает мегагеометрию , позволяя обрабатывать сложные сцены с высокой точностью, что особенно важно в играх с RTX-эффектами. Эффективное охлаждение SHADOW 2X Система охлаждения SHADOW 2X с двумя вентиляторами Twin Frozr обеспечивает низкие температуры и минимальный шум даже под нагрузкой. Это гарантирует стабильную работу и долгий срок службы видеокарты. 8 ГБ GDDR6 – высокая скорость и отзывчивость Объём 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с высокой пропускной способностью позволяет комфортно играть в QHD-разрешении и справляться с требовательными текстурами в современных проектах.



Теги товара: NVIDIA GeForce

Отзывы о товаре Видеокарта PCIE16 RTX5060 8GB RTX 5060 8G SHADOW 2X OC MAX MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce RTX 5060
Количество поддерживаемых мониторов
4
Объем видеопамяти
8 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2527
Частота видеопамяти
28000
Максимальное разрешение
7680x4320
Техпроцесс
5
Разрядность шины памяти
128 bit
Развернуть
Разъемы
HDMI, DisplayPort
Длина видеокарты (PCB), мм
197
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта MSI GeForce RTX 5060 8G SHADOW 2X OC – это производительное решение для геймеров, обеспечивающее плавный и детализированный игровой процесс. Благодаря передовым технологиям NVIDIA и эффективной системе охлаждения, эта модель станет отличным выбором для апгрейда или сборки игрового ПК. 5-е поколение тензорных ядер – ускоренный ИИ-рендеринг Благодаря усовершенствованным тензорным ядрам 5-го поколения видеокарта обеспечивает максимальную производительность в задачах с искусственным интеллектом , включая DLSS 4 и FP4-ускорение . Это позволяет повысить FPS без потери качества изображения, делая игры ещё более плавными и детализированными. Новые потоковые мультипроцессоры – оптимизация для нейронных шейдеров Архитектура NVIDIA Ada Lovelace включает усовершенствованные мультипроцессоры , оптимизированные для работы с нейронными шейдерами. Это обеспечивает высокую энергоэффективность и улучшенную производительность в современных играх с продвинутыми эффектами. 4-е поколение ядер RT – реалистичная трассировка лучей С ядрами трассировки лучей 4-го поколения карта демонстрирует революционную детализацию освещения, теней и отражений . Технология поддерживает мегагеометрию , позволяя обрабатывать сложные сцены с высокой точностью, что особенно важно в играх с RTX-эффектами. Эффективное охлаждение SHADOW 2X Система охлаждения SHADOW 2X с двумя вентиляторами Twin Frozr обеспечивает низкие температуры и минимальный шум даже под нагрузкой. Это гарантирует стабильную работу и долгий срок службы видеокарты. 8 ГБ GDDR6 – высокая скорость и отзывчивость Объём 8 ГБ видеопамяти GDDR6 с высокой пропускной способностью позволяет комфортно играть в QHD-разрешении и справляться с требовательными текстурами в современных проектах.


Теги товара: NVIDIA GeForce
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Отзывы


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