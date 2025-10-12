Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC)
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Характеристики
Описание товара Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC)
Видеокарта MSI GeForce RTX 3050 – это отличный выбор для геймеров и креативных профессионалов, которые ищут баланс между производительностью и эффективностью. Этот мощный графический ускоритель от NVIDIA с весом 0,939 кг готов справиться с современными играми и графическими приложениями, предлагая впечатляющую производительность. Оснащена новейшим графическим процессором GeForce RTX 3050, видеокарта обеспечивает плавный и реалистичный геймплей. Интерфейс подключения PCI-E 4.0 гарантирует высокую скорость передачи данных и совместимость с современными материнскими платами. Объем видеопамяти в 8 Гб типа GDDR6 с частотой 14000 МГц позволяет быстро обрабатывать ресурсоемкие задачи и управлять текстурами высокой четкости. Активная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру работы, что повышает надежность и долговечность устройства. Видеокарта позволяет подключать до трех мониторов, обеспечивая максимальное разрешение 7680x4320 для лучших визуальных эффектов и возможности мультимониторного отображения. Она имеет разъем HDMI, что позволяет с легкостью подключаться к современным дисплеям и телевизорам. С учетом передового техпроцесса 8 нм и отличной частоты графического процессора в 1552 МГц, MSI GeForce RTX 3050 является идеальным дополнением для любого игрового или рабочей станции, обеспечивая высокую производительность и четкие детали изображения.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: RTX 3050, Для игр в Full HD, Игровые, NVIDIA GeForce
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Пришла в заводской хорошей упаковке. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Закал, а посмотреть её смогу только через 4 месяца ( обстоятельства. Пришла запакована о ориг. коробку. Ближе к новому году дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
карта пришла хорошо упакована,все целое, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Был без трёх пломб, так рабочая видеокарта Первый день запуска все хорошо вставил, включил, все заработало без установки драйверов. Но желательно поставить последнюю версию дров Я доволен покупкой. 5 звёзд однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Товар новый. Всё работает ! На два дня позже пришла.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает исправно, компактная. После установке родного драйвера Nvidia активируется режим отключения вентиляторов при простое карты. Покупкой доволен, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
все в норме, упаковка целая, пломбы на месте. Температуру показывает хорошую в играх пока дай бог все спокойно
Отзывы о товаре Видеокарта MSI RTX3050 VENTUS 2X XS 8GB OC (RTX 3050 VENTUS 2X XS 8G OC)
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично. Пришла в заводской хорошей упаковке. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
Закал, а посмотреть её смогу только через 4 месяца ( обстоятельства. Пришла запакована о ориг. коробку. Ближе к новому году дополню отзыв
Достоинства:
Комментарий:
карта пришла хорошо упакована,все целое, рекомендую
Достоинства:
Комментарий:
Был без трёх пломб, так рабочая видеокарта Первый день запуска все хорошо вставил, включил, все заработало без установки драйверов. Но желательно поставить последнюю версию дров Я доволен покупкой. 5 звёзд однозначно
Достоинства:
Комментарий:
Товар новый. Всё работает ! На два дня позже пришла.
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично, работает исправно, компактная. После установке родного драйвера Nvidia активируется режим отключения вентиляторов при простое карты. Покупкой доволен, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
все в норме, упаковка целая, пломбы на месте. Температуру показывает хорошую в играх пока дай бог все спокойно